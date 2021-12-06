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Çırak olarak geldiği işyerinin patronu oldu - Son Dakika

Çırak olarak geldiği işyerinin patronu oldu

06.12.2021 13:49
Çırak olarak geldiği işyerinin patronu oldu

Aydın'da sayıları her geçen gün azalan ayakkabı tamircilerinden Murat Yardım, 34 yıl önce çırak olarak geldiği iş yerinin patronu oldu.

Aydın'da sayıları her geçen gün azalan ayakkabı tamircilerinden Murat Yardım, 34 yıl önce çırak olarak geldiği iş yerinin patronu oldu. Çalışmayı hiç bırakmayan ve işini çok sevdiğini belirten 34 yıllık ayakkabı tamircisi Murat Yardım (46), herkesin işsizlikten dert yandığı bir dönemde en büyük sıkıntının çalışacak eleman sıkıntısı olduğunu belirterek "Maalesef herkes işsizlikten dert yanıyor. Herkesin diploması var. Ama kimse meslek edinmiyor. Çırak bulunmadığı için bu meslek de bitme noktasına geldi" dedi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Murat Yardım, 4 metrekarelik atölyesinde ayakkabı tamiri yaparak mesleğini ilk günkü heyecan ile devam ettiriyor. Çırak olarak girdiği dükkanda usta olarak devam eden Yardım, Aydın'da çok fazla tamir ustası kalmadığını ve çırak yetişmediği için son ustaların da gitmesi ile birlikte, artık vatandaşların usta bulamayacağına dikkat çekti.

Efeler'de tarihi Hasır Pazarı içerisinde henüz 11 yaşındayken ayakkabı tamirciliğine başlayan ve o günden beri mesleğini bırakmayan, Murat Yardım (46), her gün 4 metrekarelik atölyesinde ayakkabı tamiri yapıyor.

Çırak olarak geldiği dükkanı 21 yaşında satın alarak işinin patron olan Yardım, 24 yıldır kendisine ait 4 metrekarelik atölyesinde ailesinin kazancını sağlıyor. "En büyük sermayem" dediği mesleğini ilk günkü heyecanla sürdüren Yardım, genç yaşta başladığı mesleğini bırakmadan severek sürdürdüğünü belirtti.

"Sabır gerektiren bir iş"

Deneyim kazanmadan usta olunamayacağını vurgulayan Murat Yardım; "Bu mesleğe ben ilkokuldan çıktıktan sonra çırak olarak başladım. Yaklaşık 8 sene öğrenme, çıraklık dönemim oldu. Çırak olarak geldim bu dükkanda, usta olarak devam ediyorum. Yaklaşık 34 yıldır bu dükkanda çalışıyorum. 4 metrekarelik bu dükkanda alın teriyle ekmeğimi kazanmaya çalışıyorum. İşimi severek yapıyorum. Ustama bakarak bu işi öğrendim. Bir anda ayakkabı yapmaya başlamadım yani. Deneyim kazanarak usta oluyorsun, birden usta olunmuyor, çok sabır gerektiren bir iş" dedi.

"Tamir yaptırılması daha iyi"

Son günlerde artan zamlar ile birlikte vatandaşların yeniden tamirata döndüğünü ifade eden Yardım; "Burada valiz tamiri, bayan çanta, deri mont, ayakkabı tamirleri yapıyorum yani deri üzerine olan çoğu işin tamirini yapıyorum. Hazır imalatların, seri üretim ürünlerin yaygınlaşmasından sonra kullan-at devri başladı ve haliyle bizim tamir işlerinde de bir düşüş yaşandı. Kimse tamir ettirmeye yönlenmez oldu ama son dönemlerde fiyatların artması, vatandaşları yeniden tamirata yönlendirdi. Bana sorarsanız olması gerekende buydu. Çünkü yepyeni ayakkabıyı atıp, yenisini almak yerine, tamir yaptırıp da kullanılması daha iyi" diye konuştu.

"Mesleğimiz bitme noktasında"

Aydın genelinde çok az sayıda usta kaldığını ve onların da gitmesi ile birlikte tamirat işlerinin biteceğini ifade eden Yardım; "Artık vatandaşlar eskisi gibi çocuklarını çıraklığa göndermiyor. Bir el zanaatına meslek öğrenmeye göndermiyor. Onun için bizler de çırak bulamıyoruz. Bizim mesleğimiz de bitme noktasına geldi. Piyasada yaklaşık 20 usta kaldık. Bizler de gidince artık usta bulmak çok zor olacak. Tamir işi de yapan da olmayacak bundan sonra. O yönden çok üzgünüz" dedi.

"Valizi tamir ettirmeyi tercih ediyorlar"

Valiz tamiratının diğer işlere göre daha fazla olduğunu belirten Yardım, "Burada ayakkabı dışında valiz ve çanta tamiri yapıyorum. Normal valiz tamirleri üniversitenin yoğun olduğu dönemlerde çok oluyor. Üniversite olmadığı zaman biraz daha az oluyor. Birde valiz fiyatlarının da yüksek olması sebebiyle çoğu vatandaş valizini tamir ettirmeyi tercih ediyor" şeklinde konuştu. - AYDIN

Çırak olarak geldiği işyerinin patronu oldu
Çırak olarak geldiği işyerinin patronu oldu
Çırak olarak geldiği işyerinin patronu oldu
Çırak olarak geldiği işyerinin patronu oldu
Çırak olarak geldiği işyerinin patronu oldu
Çırak olarak geldiği işyerinin patronu oldu

Efeler, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çırak olarak geldiği işyerinin patronu oldu - Son Dakika


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