Cittaslow Türkiye Komite Toplantısı Gerçekleştirildi

Yerel

Cittaslow Türkiye Komite toplantısı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cittaslow Türkiye Koordinatörü Muhittin Böcek başkanlığında yapıldı. Cittaslow Türkiye Komite Üyeleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen çevrim içi toplantıda, yeni yönetimin yol haritasını belirlemek ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek faaliyetleri planlamak amacıyla çeşitli konular ele alındı.

Cittaslow Türkiye Koordinatörü, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, komite üyesi belediye başkanları ile çevrim içi toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, yeni Cittaslow Türkiye yapılanması hakkında detaylı bilgi verilerek, bu yapılanmanın nasıl daha etkili hale getirileceği ve mevcut üyelerin bu yapılanmadan nasıl faydalanacağı ele alındı. Cittaslow Türkiye internet sayfasının tanıtımı yapılarak, tüm üye ilçelerin internet sayfalarının Cittaslow Türkiye sayfasında paylaşılması gerektiği vurgulandı. Bu sayede bilgi akışının daha etkili olacağı ve ilçeler arası iletişimin güçleneceği belirtildi.

Fikir ve görüş alışverişi yapıldı

Cittaslow adaylarının başvuru dosyalarının değerlendirilmesi üzerine fikir alışverişi yapılan toplantıda, Cittaslow projelerinin üye ilçelerde yaygınlaştırılması konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu. Birbirlerine yakın üye ilçeler arasında Cittaslow turizm yolu gibi etkinlikler planlanmasına dair görüşler sunulurken, yeni üye olan ilçeler ile mevcut üye ilçeler arasında deneyim paylaşımının önemine vurgu yapıldı.

"Şehirlerimizi ileri taşımak için özveriyle çalışıyoruz"

Cittaslow Türkiye Koordinatörü Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, toplantının verimli geçtiğini belirterek, alınan kararların Cittaslow Türkiye'nin geleceği için önemli adımlar olduğunu ifade etti. Başkan Böcek, "Geleceğe yönelik proje ve stratejileri planlamak için online toplantımızı gerçekleştirdik. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda, şehirlerimizi daha ileriye taşımak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Cittaslow Türkiye olarak yerel yönetimlerin sürdürülebilirlik, kültürel miras ve yaşam kalitesini artırma konularındaki çalışmalarına destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Toplantıya katılan tüm üyeler ve yetkililer, yeni dönemde Cittaslow felsefesini daha geniş kitlelere yaymak için iş birliği içinde çalışacaklarını vurguladı. - ANTALYA