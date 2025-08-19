Cıvata Pulu Parmağına Sıkışan Çocuk Kurtarıldı

Şanlıurfa'da 10 yaşındaki çocuğun parmağına sıkıştırdığı cıvata pulu, doktor nezaretinde itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yer alan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşandı. Eyyübiye'de yaşayan 10 yaşındaki D.E., parmağına cıvata pulu geçirdi. Halka şeklindeki pulu çıkartmayı başaramayan yakınları, çocuğu araçla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Doktorlar, pulu çıkartmayı başaramayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Hastaneye giden itfaiye ekipleri, pulu keserek çıkarttı. - ŞANLIURFA