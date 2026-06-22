Cizre Adliyesi\'nde Veda Programı Düzenlendi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2026 Yılı Adli Yargı Kararnamesi ile Şırnak'ın Cizre Adliyesinden başka illere tayini çıkan Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban ve hakimler onuruna veda programı düzenlendi.

Cizre'de görev sürelerini tamamlayan yargı mensupları için düzenlenen veda yemeğine Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Garnizon Komutanı Barış Akbaş, Adalet Komisyonu Başkanı Çağrı İncekara, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kerim Çiftçi, ilçe protokolü, hakimler, cumhuriyet savcıları, adliye personeli ve aileleri katıldı. Programda yapılan konuşmalarda, tayini çıkan yargı mensuplarına ilçede gerçekleştirdikleri adalete hizmet ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edildi. Konuşmaların ardından, tayini çıkan Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban ve hakimlere, Adalet Komisyonu Başkanı Çağrı İncekara ile protokol üyeleri tarafından plaket ve çeşitli hatıra hediyeleri takdim edildi.

Duygusal anların yaşandığı veda gecesi, organizasyona katılan davetlilerin birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ŞIRNAK