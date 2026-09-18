Cizre\'de öğrenciler Filistinli çocuklar için uçurtma uçurdu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan etkinlik kapsamında Filistinli çocuklara destek vermek amacıyla gökyüzüne uçurtma bıraktı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde hayata geçirilen "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" Projesi çerçevesinde Cizre Kiriş İlk ve Ortaokulu'nda anlamlı bir program gerçekleştirildi. Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve empati duygusunu geliştirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, barış ve kardeşlik mesajları taşıyan uçurtmalarını uçurdu. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin değerler eğitimi kapsamında düzenlenen faaliyette, öğrencilerin hazırladığı Filistin bayrağı renklerindeki el yapımı uçurtmalar renkli görüntüler oluşturdu. Cizre Kızılay gönüllülerinin de destek verdiği programa katılan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Gümüş, çocukların bu anlamlı dayanışmasına ortak oldu.

Program, öğrencilerin barış ve umut dilekleriyle uçurtmalarını gökyüzüne bırakmasının ardından sona erdi.