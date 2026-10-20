Cizre'de taşımalı eğitim servis araçları sahada tek tek denetlendi - Son Dakika
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Cizre'de taşımalı eğitim servis araçları sahada tek tek denetlendi

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Cizre\'de taşımalı eğitim servis araçları sahada tek tek denetlendi
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Cizre'de taşımalı eğitim kapsamındaki okul servis araçları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ve denetim komisyonunca sahada tek tek incelendi. İke, can güvenliğinin öncelikli olduğunu vurgularken denetimlerin eğitim-öğretim yılı boyunca süreceği belirtildi.

Şırnak'ın Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ve denetim komisyonu, taşımalı eğitim kapsamındaki okul servis araçlarını sahada tek tek denetledi.

Cizre'de öğrencilerin okullarına güvenli ve huzurlu bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla okul servis araçlarına yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. Okullar bölgesinde sabahın erken saatlerinde başlayan denetimlere İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Şube Müdürü Sabri Salgut ve denetim komisyonu üyeleri katıldı. İke ve Salgut'un yakından takip ettiği denetimlerde, servis araçlarının mekanik aksamlarından şoförlerin mesleki yeterliliklerine ve araç içi güvenlik donanımlarına kadar her detay titizlikle gözden geçirildi. Denetimlerin ardından açıklamalarda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, taşımalı eğitim sisteminde can güvenliğinin her şeyden önce geldiğini vurguladı. İke, "Eğitimde taşımalı sistemin sağlıklı yürütülmesinin ilk ve en önemli şartı, evlatlarımızın can güvenliğidir. Çocuklarımızın okullarına huzurlu ve güven içinde ulaşması, kurumumuzun en öncelikli işidir" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin derslerine güvenle ulaşması ve ailelerin çocuklarını huzurla teslim edebilmesi amacıyla bu tür denetimlerin aralıksız süreceği belirtilirken, anlık ve planlı saha denetimlerinin eğitim-öğretim yılı boyunca kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: İHA
GüvenlikGüncelEğitimCizreYerelSon Dakika

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