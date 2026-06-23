Cizre'de üretime ek güç: Yeni iş yerleri kapılarını açtı - Son Dakika
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Cizre'de üretime ek güç: Yeni iş yerleri kapılarını açtı

Cizre\'de üretime ek güç: Yeni iş yerleri kapılarını açtı
23.06.2026 20:27  Güncelleme: 20:29
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Cizre Sanayi Sitesi Kooperatifi tarafından inşa edilen 16 ek iş yeri, Şırnak Valisi Birol Ekici ve protokolün katılımıyla düzenlenen törenle esnafın hizmetine sunuldu.

Cizre Sanayi Sitesi Kooperatifi tarafından, ilçedeki sanayi hacmini genişletmek amacıyla inşa edilen 16 ek iş yeri, il ve ilçe protokolünün yoğun katılım gösterdiği törenle esnafın hizmetine sunuldu.

İlçe ekonomisinin can damarı olan Cizre Sanayi Sitesi genişlemeye devam ediyor. Yapımı tamamlanan 16 yeni iş yeri, düzenlenen görkemli bir açılış töreniyle sanayi esnafına kazandırıldı. Açılışa Şırnak Valisi Birol Ekici, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Cizre Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Durmuş, Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ekrem Ertaş, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Geleri, Cizre Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Cemal Özdemir, STK temsilcileri, muhtarlar, iş insanları ve sanayi esnafı katıldı.

Açılış töreninde konuşan Şırnak Valisi Birol Ekici, "Şırnak, bugün senelik 43 Milyar Liralık petrol üretimi yapılan ve Habur Sınır Kapısı üzerinden yıllık 13 milyar dolarlık ihracatın gerçekleştirildiği bir ilimizdir. Bu yönüyle Şırnak, parlayan yıldızlarımızdan biri olan ender şehirlerimizden biridir. Huzur, güven, birlik ve beraberlik içerisinde şehrimizi daha ileriye taşıyacağız. Bugün burada açılışını yaptığımız 16 iş yeri, bu yoldan günlük geçen yaklaşık 5 bin araca hizmet verecektir. Günlük 5 bin aracın hizmet aldığı bir yerde Allah her zaman bereket kapılarını açacaktır."

Bu tür güzel yatırımları artırmanın, Cizre'yi daha da ileriye götürmeyi gerektiğinin önemine vurgu yapan Vali Ekici, "bunun için hepimizin gayret göstermesi şarttır. Bugün burada açılan iş yerleri şehrimize önemli bir değer katacaktır. Ustalıkları, maharetleri ve verdikleri kaliteli hizmet sayesinde yoldan geçen sürücüler ve vatandaşlar, " 'Aracımı Cizre'de tamir ettirdim, hizmetimi buradan aldım' diyeceklerdir. Eğer burada sistemli, doğru ve kaliteli bir şekilde çalışırsak, kilometrelerce uzaklıktan insanlar araçlarını getirip burada tamir ettirecektir. Bu nedenle büyük bir sevinç içerisindeyim. Açılışını yaptığımız iş yerlerinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, bol ve bereketli kazançlar temenni ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından 16 ek iş yerinin açılış kurdelesi dualar eşliğinde kesildi. Kurdele kesiminden sonra Şırnak Valisi Birol Ekici ve diğer protokol üyeleri iş yerlerini tek tek gezip hem esnafla sohbet edip hem de iş yerlerinin hayırlı olmasını diledi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cizre'de üretime ek güç: Yeni iş yerleri kapılarını açtı - Son Dakika

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