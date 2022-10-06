Kirişci ayrıca, "Önümüzdeki süreçte 'Tarım Cebimde' mobil uygulamasını da hizmete alacağız. Tarımda dijitalleşme kapsamında çiftçimize kolaylık sağlayacak hizmetlerimizi daha da güçlendireceğiz" diyerek yeni hizmete alacakları 'Tarım Cebimde' mobil uygulamasını duyurdu. - ANKARA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Ekim'den bu yana ÇKS'ye e-Devlet Kapısından 104 binin üzerinde başvuru yapıldığını bildirdi.

Kaynak: İHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › ÇKS'ye e-Devlet Kapısından 104 binin üzerinde başvuru yapıldı - Son Dakika

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