Çoban Ayıyı Görünce Uludu

Ayı gören çoban kurt gibi böyle uludu
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta hayvanlarını otlatan çoban, ayı görünce kurt gibi uludu. O anları cep telefonu kamerasına kaydetti.
Afşin İlçesi Binboğa Dağlarında bir çoban dağda hayvanlarını otlatırken ayı gördü. Bir müddet ayının gidişini izleyen çoban, cep telefonu kamerası ile o anları kaydetti. Ayıyı görüntülerken kurt gibi uluyan çoban gülümsetti. Uluma sesini duyan ayı ise bir müddet baktıktan sonra yoluna devam etti.
Ayı daha sonra gözden kayboldu.
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