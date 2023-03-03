90 kişiye mezar olan apartmanda yaşayan aile çocuklarının oyun tutkusu sayesinde hayatta kaldı - Son Dakika
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90 kişiye mezar olan apartmanda yaşayan aile çocuklarının oyun tutkusu sayesinde hayatta kaldı

03.03.2023 10:10

90 kişiye mezar olan apartmanda yaşayan aile çocuklarının oyun tutkusu sayesinde hayatta kaldıAdana'da depremin 20.

90 kişiye mezar olan apartmanda yaşayan aile çocuklarının oyun tutkusu sayesinde hayatta kaldı

Adana'da depremin 20. saniyesinde yıkılan ve 90 kişiye mezar olan İhsan Bayram Apartmanında kurtulan 4 kişilik aileyi oyun oynamak için uyanık kalan çocuklarının kurtardığı ortaya çıktı

Anne Ayşe Kahraman:

"Okul başlayacağı için oğlum telefonla sabaha kadar oyun oynamak için uyanık kaldığı için deprem olunca bize uyandırdı"

"Biz hemen yalın ayak apartmandan dışarı çıktık 5 saniye sonra apartman yerle bir oldu"

ADANA - Adana'da depremin 20. saniyesinde yıkılan ve 90 kişiye mezar olan İhsan Bayram Apartmanında kurtulan 4 kişilik aileyi oyun oynamak için uyanık kalan çocuklarının kurtardığı ortaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremde 11 il etkilendi. Depremden etkilenen Adana'da ise merkezde 11 apartman yıkıldı. Sabaha karşı 04.17'de meydana gelen depremin 20. saniyesinde yıkılan ve 90 kişiye mezar olan 14 katlı 28 dairenin bulunduğu İhsan Bayram Apartmanında Kahraman ailesi inanılmaz bir şekilde hayatta kaldı. Depremin olduğu gün okullar açılacağı için Ayşe ve Murat Kahraman çiftinin 12 yaşındaki oğlu Mustafa Yiğit Kahraman annesinden cep telefonu son kez alıp oyuna daldı. Kahraman sabaha kadar hiç uyumadan oyun oynamaya devam etti. Deprem olduğunda da uyanık olan Kahraman hemen anne ve babasına haber verip dairenin dış kapının kasılmaması için açtı. Aile kızları Ayşe Nazlı'yı da uyandırarak hemen apartmanı terk etti. Kahraman ailesi apartmandan çıktıktan 5 saniye sonra bina olduğu yere yıkıldı. Yalın ayak kaçan aile canlarına kurtardıklarına sevindi ancak tüm komşularını kaybettiği için üzüldü. Anne, oğlu ve kızı yıkılan binanın yerine gelerek gözyaşlarına tutamadı. Çocuklar binadan kalan enkaza girerek eşyalarını bulup annelerine getirdi. Anne Kahraman, oğlunun oyun tutkusu nedeniyle hayatta kaldıklarını belirterek, "Deprem olur olmaz oğlum gelip bizi uyandırdı. Eşim ve ben hemen kalkıp kızımı da uyandırdım. O sırada bina da çatırtı başladı. Ev içeresindeki eşyalar düşmeye başladı. Eşim hemen apartmanı terk etmemiz gerektiğini söyledi. Biz yalın ayak koşarak dışarı çıktık. Binadan biraz uzaklaştık olduğu gibi çöktü. Biz kurtulduk ama komşularımız hayatını kaybetti. Çok üzüldük bu duruma. Oğlum uyanık olmasa biz de enkaz altında kalmış olacaktık" dedi.

Mustafa Yiğit Kahraman ise, cep telefonu ile oyun oynadığı için uyanık olduğunu deprem olunca hemen ailesini uyandırıp kaçtıklarını söyledi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel 90 kişiye mezar olan apartmanda yaşayan aile çocuklarının oyun tutkusu sayesinde hayatta kaldı - Son Dakika

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