Çocuk Başkandan 'sokak hayvanları' talimatı - Son Dakika
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Çocuk Başkandan 'sokak hayvanları' talimatı

24.04.2022 00:57
Çocuk Başkandan 'sokak hayvanları' talimatı

Tuzla'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

Tuzla'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Türkiye'nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı'nda iki gün sürecek olan festivalin açılışı yapılırken Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da başkanlık koltuğunu Bilgi Evi öğrencisi Hüma Ertav'a bıraktı. Hüma Ertav'ın ilk talimatı ise çocuklara çikolata dağıtılması ve sokak hayvanlarına yuva yapılması oldu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Tuzla'da da çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatları ile Türkiye'nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içerisinde iki gün sürecek 23 Nisan Festivali başlatıldı. Havanın da güneşli olması sebebiyle festivale Tuzlalı vatandaşlar ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar, Şelale Park'a kurulan oyun sokağı, müzikal, maskot şovları, AÇEM ve Bilgi Evleri Gösterileri, jonglör, tahta bacak, illüzyon gösterileri, masal saati, animasyon şovları, balon şovları ve şişme oyun alanlarında unutulmaz bir çocuk bayramı yaşadı.

Çocuk başkanın ilk talimatı çocuklara çikolata dağıtılması oldu

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makam koltuğunu Bilgi Evi öğrencisi 8 yaşındaki Hüma Ertav'a devretti. Başkan Yazıcı'nın "İlk talimatın nedir" sorusuna Hüma Ertav, "Çocuklar için çikolata dağıtabiliriz" oldu. İkinci olarak ise, "Kedi ve köpeklere yuva yapabiliriz" talimatını verdi. Başkan Yazıcı da Hüma Ertav'a, "Kedi ve köpeklere yuva yapıyoruz ama daha çok yapalım" dedi.

"Bütün çocukların 23 Nisan'ını kutluyorum"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "23 Nisan vesilesi ile çocuklarımız bugün buradalar. Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan etmiş olduğu 23 Nisan vesile ile biz de bugün koltuğumuzu kendilerine bıraktık. Kendilerinin talimatlarını aldık. Bütün Türkiye'deki ve dünyadaki çocukların 23 Nisan'ını kutluyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın için tüm imkanlarımızı seferber etmeye her zaman hazırız. Sayın Başkanın da ilk talimatı çikolata dağıtımı oldu. İkinci olarak da sokak hayvanları ile ilgileneceğiz. Sokak hayvanlarımızla çocuklarımızın bu denli ilgilenmesi bizi çok onurlandırdı. Çevreye saygılı ve daha yaşanabilir bir dünya arzusu bizi çok sevindiriyor" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çocuk Başkandan 'sokak hayvanları' talimatı - Son Dakika


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