Çocuk evlerinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklardan 10 Nisan Haftası sürprizi

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde çocuk evlerinde koruma ve bakım altında kalan çocuklardan 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Emniyet Müdürü Fatih Kaya'ya anlamlı ziyaret gerçekleştirildi.

Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kapsamında, Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, Çocuk Hizmetlerinden Sorumlu İl Müdür Yardımcısı Ayşe Nur Baysal, Çocuk Kuruluş Müdürü Mehmet Erden ve çocuk evlerinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklarla birlikte İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'yı makamında ziyaret etti. 'Aile Yılı' ziyaretleri kapsamında gerçekleştirilen buluşmada, geleceğin polis adayları olan çocuklar, emniyet teşkilatına duydukları sevgiyi ve minnettarlığı dile getirdi. Ziyaret sırasında çocuklarla yakından ilgilenen İl Emniyet Müdürü Kaya, teşkilat olarak çocukların her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Ziyaret sonunda, güvenliğin teminatı olan tüm polislerin Polis Haftası kutlanırken, vatan uğruna şehit düşen kahraman polisler rahmetle anıldı, gazilere ise minnet ve saygı mesajları iletildi. - DİYARBAKIR