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Çocuk Girişimciler Limonata Satıyor

Çocuk Girişimciler Limonata Satıyor
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Amasya'da üç çocuk harçlıklarıyla limonata yapıp satıyor, mahalleli destek veriyor.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde harçlıklarıyla limonata tozu alıp içeceğe dönüştürerek sokakta satmaya gayret eden üç kafadar çocuk, para biriktirmeye çalışıyor. 'Buz gibi limonata' sloganıyla seslenmelerine rağmen uzun süre siftah yapamayan çocuklara mahalle sakinleri destek oldu.

Ailelerinin verdiği harçlıkla bakkaldan limonata tozu alıp Yunus Emre Mahallesi'nde köşe başında konuşlanan üç kafadar Ömer Sıraç Turğan, Miraç Bal ve Cihan Çınar Öztürk, her gün bardağı 10 TL'den olmak üzere bir şişe limonata satmaya çalışıp para biriktiriyor. Gelirlerini artırmaya gayret eden çocuklar ilerleyen günlerde ürünlerini çoğaltmayı planlıyor.

Çocukları görünce motosikletini durdurup alışveriş yapan Bekir Ünsün, örnek bir girişimcilik ruhu yansıtmaları dolayısıyla kutladı. Diğer mahalle sakinlerini de onlardan alışveriş yapmaya davet etti.

Yaz tatili bitince eğitimlerine devam edecek çocuklardan 8 yaşındaki Ömer Sıraç'ın pide fırını işleten babası Tanju Turğan ise, "Limonata sattıklarından haberimiz yoktu. Dondurma alması için para vermiştim. Limonata tozunu soğuk suyla karıştırıp bardak bardak satmaya başlamışlar. Meğerse arkadaşlar ticarete başlamışlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Merzifon, Amasya, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çocuk Girişimciler Limonata Satıyor - Son Dakika

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