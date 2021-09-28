Çocuk Hakları Adası'nda çalışma başladı - Son Dakika

Çocuk Hakları Projelerini bir bir hayata geçiren Adapazarı Belediyesi, Hızırtepe Çocuk Hakları Bahçesi müjdesinin ardından şimdi de 15 Temmuz Camili Mahallesi'ne Çocuk Hakları Adası kazandırıyor. Çalışmayı başlattıklarını açıklayan Başkan Işıksu, "Çocuk dostu Adapazarı'mızda evlatlarımız hep mutlu olsun istiyoruz. 4 bin 568 metrekarelik 15 Temmuz Camili Çocuk Hakları Adası, zengin içeriği ile çocuklarımızın eğlenerek öğrenecekleri çok güzel bir adres olacak" dedi.

Çocuk Hakları Projeleri ile nitelikli ve özel çalışmaları hayata geçiren Adapazarı Belediyesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi'ne bir Çocuk Hakları Adası kazandırıyor. Proje ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Mutlu Işıksu, "Çocuk dostu Adapazarı vizyonumuzla hemşehrilerimizin teveccühünü kazanan ve çocuklarımızı da çok mutlu eden çalışmaları hayata geçirdik. Şeker ve Karaman Mahallelerimizde tamamladığımız Çocuk Hakları Sokaklarımızın, kısa bir süre önce müjdesini verdiğimiz Hızırtepe Çocuk Hakları Bahçesi projemizin, çocuklarımızın özel oyun alanlarına sahip olması noktasında önemli birer kazanım olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Çocukların oynayabileceği nitelikli alanlara ihtiyaçları olduğunu belirten Başkan Mutlu Işıksu, "Artan teknoloji imkanları ne yazık ki çocuklarımızı ekranlara hapsediyor. Elbette teknolojik gelişmelerin hayatımızı kolaylaştıran imkanlarından faydalanıyoruz fakat çocuklarımızın ekranla değil akranlarıyla buluşabileceği vakitler ve bu vakitlere uygun alanlar oluşturmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu düşüncelerle daha önce Şeker ve Karaman Mahallerimize kazandırdığımız Çocuk Hakları Sokaklarının biraz daha büyük ve zengin fonksiyonlara sahip çalışmalarını da yapalım istedik. Hızırtepe Çocuk Hakları Bahçesi için ihale sürecimiz devam ediyor. 15 Temmuz Camili Çocuk Hakları Adası projemizin ihalesi tamamlandı ve çalışma başladı. Çocuklarımız bu adada hem eğlenecek hem öğrenecek. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Adapazarı Belediyesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi'ne yapılması planlanan Çocuk Hakları Adası için yakın bölgedeki vatandaşlara yönelik bir anket çalışması gerçekleştirdi. Projenin yeri ve yapımı konusunda vatandaşın tavsiyelerine başvurularak ortaya çıkan memnuniyet neticesinde Çocuk Hakları Adası için çalışmalar başlatıldı. Adapazarı Belediyesi tarafından açılışa hazırlanan Kreş ve Gündüz Bakımevi'ne çok yakın konumda olan 15 Temmuz Camili Çocuk Hakları Adası'nda, mini kütüphane, mini amfi ve sahne, salıncak adası, oyun tepeleri, kum ve zemin oyun alanları, renk tüneli geçişi, oyun masaları, yer satrancı, mini golf sahası, çocuk hakları ve bilgi panoları ile birlikte aileler için kafeterya ve park da yer alacak. - SAKARYA