Çocuk İşçiliğine Dikkat: Her Çocuğun Yaşam Hakkı Esast - Son Dakika
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Çocuk İşçiliğine Dikkat: Her Çocuğun Yaşam Hakkı Esast

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ÇYDD Eskişehir Şube Başkanı Sevgi Akmen, 23 Nisan'da çocuk işçiliğine dikkat çekti ve haklarını savundu.

21.04.2025 22:27
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(ESKİŞEHİR) - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Eskişehir Şube Başkanı Sevgi Akmen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı nedeniyle açıklama yaptı. Son günlerde iş kazalarında hayatını kaybeden çocuklara dikkat çeken Akmen, "Evrensel insan hakları ilkelerine aykırı bir şekilde çalıştırılan çocuk işçilerin iş cinayetleri ile hayatını kaybettiği günleri yaşıyoruz. Unutulmamalıdır ki, her çocuğun yaşam hakkı esastır. Çocukların oyun oynamak, hayal kurmak, okula gitmek en temel haklarıdır. Çocuklar tarlada değil sınıfta, fabrikada değil okul bahçesinde olmalıdır" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı nedeniyle açıklama yapan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sevgi Akmen, çocuk işçiliğe dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 'Hakimiyet, Kayıtsız Şartsız Milletindir' ilkesi esas alınarak 23 Nisan 1920 tarihinde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, tarihsel bir sorumlulukla ülkemizin geleceğini belirleme iradesini göstermiştir. TBMM'nin ortaya koyduğu kararlılık sayesinde işgalci güçlerin yenilgiye uğratılmasından sonra Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olarak varlığını kazanabilmiştir. 23 Nisan, Ulusal Egemenliğin kazanılmasının yıldönümüdür. Aynı zamanda büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya uluslarına örnek olacak şekilde çocuklara armağan edilen bir bayramdır. Atatürk, çocuklarımıza duyduğu güveni böylesine güzel bir şekilde taçlandırmıştır.

"Her çocuğun yaşam hakkı esastır"

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Eskişehir Şubesi olarak 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda bayram coşkusunu engelleyen bir tablo ile karşı karşıya olmaktan büyük bir üzüntü duyuyoruz. Ne yazık ki çocuk yoksulluğunun arttığı, evrensel insan hakları ilkelerine aykırı bir şekilde çalıştırılan çocuk işçilerin iş cinayetleri ile hayatını kaybettiği günleri yaşıyoruz. Unutulmamalıdır ki, her çocuğun yaşam hakkı esastır. Çocukların oyun oynamak, hayal kurmak, okula gitmek en temel haklarıdır. Çocuklar tarlada değil sınıfta, fabrikada değil okul bahçesinde olmalıdır. "

23 Nisan'da 21: 30'da Vilayet Meydanı'na bekliyoruz"

23 Nisan Çocuk Bayramının yıldönümünde çocukların hayallerini gerçekleştirmeleri ve aydınlık geleceği için tüm kesimleri sorumluluk almaya çağırıyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı beslendiği, eğitimde ve sağlıkta fırsat eşitliğinin yaşama geçirildiği bayram sevincine yakışan kutlamalar yaşamasını diliyoruz. TBMM'nin kuruluşunun 105. yıldönümünde duyarlı Eskişehirlileri 23 Nisan Çarşamba günü saat 12: 30'da bayraklarıyla birlikte Vilayet Meydanındaki törene davet ediyoruz."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çocuk İşçiliğine Dikkat: Her Çocuğun Yaşam Hakkı Esast - Son Dakika

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