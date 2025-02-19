8 yaşındaki çocuk yıkılan kardan adamı için cenaze namazı kıldı

Yerel

Bakan Uraloğlu\'ndan dikkat çeken hareket! Bir anda salonu terk etti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yakut Mahallesi'nde ikamet eden 8 yaşındaki Mehmet Han Demirdoğan, oturduğu apartmanın bahçesinde kardan adam yaptı. Bir süre sonra bahçeye giren başka bir çocuk, kardan adamı tekme atarak yıktı.

KARDAN ADAMININ CENAZE NAMAZINI KILDI

Akşam saatlerinde eve gelen Demirdoğan, yaptığı kardan adamın yıkıldığı görünce büyük üzüntü yaşadı. 8 yaşındaki çocuk, kardan adamın yanına giderek cenaze namazı kıldı. O anlar da küçük çocuğun ailesi tarafından kaydedildi.