Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yakut Mahallesi'nde ikamet eden 8 yaşındaki Mehmet Han Demirdoğan, oturduğu apartmanın bahçesinde kardan adam yaptı. Bir süre sonra bahçeye giren başka bir çocuk, kardan adamı tekme atarak yıktı.
Akşam saatlerinde eve gelen Demirdoğan, yaptığı kardan adamın yıkıldığı görünce büyük üzüntü yaşadı. 8 yaşındaki çocuk, kardan adamın yanına giderek cenaze namazı kıldı. O anlar da küçük çocuğun ailesi tarafından kaydedildi.
Son Dakika › Yerel › 8 yaşındaki çocuk yıkılan kardan adamı için cenaze namazı kıldı - Son Dakika
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