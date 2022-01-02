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Çocuk koruma koordinasyon toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Çocuk koruma koordinasyon toplantısı düzenlendi

02.01.2022 09:52
Çocuk koruma koordinasyon toplantısı düzenlendi

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Düzce Valiliği bünyesinde 5395 sayılı çocuk koruma kanunu kapsamında oluşturulan il koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Düzce Valiliği bünyesinde 5395 sayılı çocuk koruma kanunu kapsamında oluşturulan il koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Ülke genelinde çocukların korunması için çıkartılan 5395 sayılı çocuk koruma kanunu kapsamında Koordinasyon kurulu kuruldu. Vali Cevdet Atay'ın başkanlık ettiği koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Vali Yardımcısı Gürbüz Saltaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk ve kurum amirleri katılım sağladı. Toplantı da il genelinde bulunan dezavantajlı çocukların korunması ve sevgi evlerinde bulunan çocuklar ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - DÜZCE

Çocuk koruma koordinasyon toplantısı düzenlendi
Çocuk koruma koordinasyon toplantısı düzenlendi

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Togo Cumhuriyeti, Düzce Valiliği, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çocuk koruma koordinasyon toplantısı düzenlendi - Son Dakika


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