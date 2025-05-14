Çocuk Oyunları Yarışmaları Coşkuyla Tamamlandı - Son Dakika
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Çocuk Oyunları Yarışmaları Coşkuyla Tamamlandı

Çocuk Oyunları Yarışmaları Coşkuyla Tamamlandı

Manisa'da düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışmaları, finalle sona erdi ve katılımcılar eğlendi.

14.05.2025 14:45
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Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesinde düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışmaları coşkulu bir finalle sona erdi.

Etkinlik boyunca geleneksel oyunlarla buluşan öğrenciler, hem yarıştı hem de doyasıya eğlendi. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları, Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir ile protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Kula genelindeki ilkokul ve ortaokullardan yüzlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen yarışmalarda; "mendil kapmaca", "kaleli yakan top", "çocuk atletizmi", "mangala" ve "tombik" gibi geleneksel oyunlar büyük heyecanla oynandı. Etkinlik, hem fiziksel aktiviteyi teşvik etmesi hem de geçmişten günümüze uzanan kültürel mirası yaşatması açısından katılımcılardan tam not aldı.

Gün boyu süren müsabakalarda çocuklar, takım ruhunu ve centilmenliği deneyimleme fırsatı bulurken, oyunlar sayesinde sosyal becerilerini de geliştirdi. Organizasyon, öğrencilerin geleneksel oyunları öğrenmesi ve fiziksel etkinliklere aktif olarak katılması amacıyla büyük önem taşıdı.

Final töreninde konuşan yetkililer, çocukların hem bedensel hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlayan bu tür etkinliklerin sürdürülebilir olmasının önemine vurgu yaptı. Programın sonunda yarışmalarda emeği geçen öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çocuk Oyunları Yarışmaları Coşkuyla Tamamlandı - Son Dakika

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