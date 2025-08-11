Çocuk Türk Bayraklarını Düzeltti - Son Dakika
Çocuk Türk Bayraklarını Düzeltti

Çocuk Türk Bayraklarını Düzeltti
11.08.2025 15:03
Çankırı'da bir çocuk, rüzgarda ters dönen Türk bayraklarını tek tek düzeltti.

Çankırı'da bir çocuk, rüzgarda ters dönen Türk bayraklarını tek tek düzeltti. O anlar ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Çankırı'da, Abdülhalik Renda Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Bulvarı'na asılan Türk bayraklarının rüzgarın etkisiyle ters döndüğünü gören bir çocuk kayıtsız kalmadı. Çocuk ipe dolanan bayrakları tek tek eliyle düzeltti. Küçük çocuğun bayrak hassasiyetini gören vatandaşlar ise o anları cep telefonuyla görüntüledi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çocuk Türk Bayraklarını Düzeltti - Son Dakika

