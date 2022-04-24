Çocuklar bayramı coşkuyla kutladı - Son Dakika
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Çocuklar bayramı coşkuyla kutladı

24.04.2022 15:57
Çocuklar bayramı coşkuyla kutladı

Çukurova Belediyesi'nce düzenlenen 4. Çocuk Şenliğinde çocuklar gönüllerince eğlendi.

Çukurova Belediyesi'nce düzenlenen 4. Çocuk Şenliğinde çocuklar gönüllerince eğlendi. Çukurova Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen şenlik 22-24 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi ve 3 gün sürdü.

Şenlik boyunca tiyatro oyunları, çeşitli gösteriler, boyama etkinlikleri, palyaço etkinlikleri yapıldı. Orhan Kemal Kültür Merkezindeki etkinlikler belediye bahçesine taşarken, bahçede kurulan etkinlik çadırı çocuklar tarafından büyük ilgi gördü.

Çocukların coşkusuna Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de ortak oldu. Palyaço adlı oyunu çocuklarla birlikte izleyen Başkan Çetin, oyun öncesi çocuklara hitap ettiği konuşmasında 23 Nisan'ı Büyük Önder Atatürk'ün çocuklara bayram olarak armağan ettiğini vurguladı.

Başkan Soner Çetin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının Çukurova'da her yıl coşkuyla kutlandığını belirterek, "Sıradan, basit bir kutlama yapmak istemedik. Çocuklar coşkuyla eğlensin istedik ve çocuk şenliğinin dördüncüsünü gerçekleştirdik. Bu şenliği geleneksel hale getirdik. Her yıl kutlamaya devam edeceğiz. Ne yapıyorsak çocuklarımız için yapıyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Siz sevgili çocuklar cumhuriyet sevgisiyle Atatürk sevgisiyle büyüyorsunuz. Vatana millete bağlı bireyler olarak yetişiyorsunuz. Bu konuda biz de üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz. Bu güzel gününüz kutlu olsun" dedi. - ADANA

Çocuklar bayramı coşkuyla kutladı
Çocuklar bayramı coşkuyla kutladı

YORUMLAR
500
Çeşme'de Coşkulu 23 Nisan Çeşme'de Coşkulu 23 Nisan Neredeyse her aile çocuğuna bu teşhisi koyuyor, gerçek ise bambaşka Neredeyse her aile çocuğuna bu teşhisi koyuyor, gerçek ise bambaşka

Çukurova, Tiyatro, oyunlar, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çocuklar bayramı coşkuyla kutladı - Son Dakika


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