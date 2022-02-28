Çocuklar Belde Evleri'nin sıcaklığında buluşuyor - Son Dakika
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Çocuklar Belde Evleri'nin sıcaklığında buluşuyor

28.02.2022 15:22
Çocuklar Belde Evleri'nin sıcaklığında buluşuyor

Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri, Eskişehirlilerin bir araya geldiği sıcak mekanlar olarak hizmet vermeye devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri, Eskişehirlilerin bir araya geldiği sıcak mekanlar olarak hizmet vermeye devam ediyor. Mustafa Kemal Paşa Belde Evi'nde düzenlenen programlara katılan çocuklar da becerilerini geliştirirken sosyalleşmenin keyfini yaşıyor.

Tepebaşı bölgesinde yaşayan vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi, talep ve şikayetlerin yerine getirilebilmesi adına belirli noktalarda oluşturula n Belde Evleri'nden genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuk binlerce vatandaş; eğitim, hobi, spor ve müzik kurslarından ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Belde Evleri'nde çocuklara yönelik gerçekleştirilen programlar da yoğun ilgi ile devam ediyor. Mamure Mahallesi'nde bulunan Mustafa Kemal Paşa Belde Evi'nde düzenlenen halk oyunları, gitar, resim ve seramik kurslarına katılan çocuklar, el becerisinden müzik yeteneğine kadar birçok yönden kendilerini geliştirmiş oluyor. Uzman eğitmenler gözetiminde ve pandemi tedbirleri eşliğinde düzenlenen eğitimlerde çocuklar, nezih ve güvenli bir ortamda bulunmaktan dolayı memnuniyetini bildiriyor.

Halk oyunlarında çocuklar Karadeniz yöresi, harmandalı, Balkan oyunları gibi halk danslarını öğrenirken gitar kursunda ise temel akorlar, akor geçişleri, basit şarkılar gibi çalışmalar yapılıyor. Resim kursunda ise haftada 2 gün çizgi ve doku çalışması, baskı, karakter çizimi, insan ve hayvan çizimi yapılıyor. Seramik kursuna katılan çocuklar ise 2 grup halinde 20 kişi sucuk tekniği, plaka tekniği, serbest şekillendirme ve torna tekniğini öğreniyor.

Kurslara katılan çocukların aileleri de memnuniyetlerini bildirerek Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür ediyor. - ESKİŞEHİR

Çocuklar Belde Evleri'nin sıcaklığında buluşuyor
Çocuklar Belde Evleri'nin sıcaklığında buluşuyor
Çocuklar Belde Evleri'nin sıcaklığında buluşuyor
Çocuklar Belde Evleri'nin sıcaklığında buluşuyor
Çocuklar Belde Evleri'nin sıcaklığında buluşuyor
Çocuklar Belde Evleri'nin sıcaklığında buluşuyor

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Mustafa Kemal Atatürk, Tepebaşı, Seramik, Müzik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çocuklar Belde Evleri'nin sıcaklığında buluşuyor - Son Dakika


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