Çanakkale\'de Tarih ve Kültür Yolculuğu

Düzce Valiliği himayesinde yürütülen "Aziz Milletimizin Emanetleri Ecdadın İzinde, Düşüncenin Özünde" Projesi kapsamında çocuklar, Çanakkale'nin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti.

Düzce Valiliği himayesinde ilgili kurum müdürlüklerinin iş birliğinde yürütülen "Aziz Milletimizin Emanetleri Ecdadın İzinde, Düşüncenin Özünde" Projesi kapsamında çocukların tarih ve kültür yolculuğu devam ediyor. Projenin dördüncü durağı olan Çanakkale'de çocuklar, kentin önemli tarihi ve kültürel noktalarını yakından görme fırsatı buldu. Program kapsamında Troya Antik Kenti, Aynalı Çarşı, Seyit Onbaşı Anıtı, Çanakkale Şehitler Abidesi, 57. Piyade Alayı Şehitliği ve Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı ziyaret edildi.

Çanakkale şehitliklerinde, vatan uğruna verilen mücadeleyi ve büyük fedakarlıkları yerinde görme imkanı bulan çocuklar, Çanakkale ruhunu daha yakından tanıdı. Geçmişte yaşanan mücadelelerin bağımsızlık, birlik ve beraberlik açısından taşıdığı önemi yerinde gözlemleyen çocuklar, tarih bilincini güçlendirdi.

Tarihin izlerini takip eden çocuklar, ecdadın bıraktığı değerleri geleceğe taşımanın sorumluluğunu da hissetti. Proje ile çocukların tarih ve kültür bilincinin geliştirilmesi, milli ve manevi değerlerle bağlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.