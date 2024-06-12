ÇEDES Projesi kapsamında çocuklar geleneksel oyunlarla eğlendi - Son Dakika
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Yerel

ÇEDES Projesi kapsamında çocuklar geleneksel oyunlarla eğlendi

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde hayata geçirilen 'ÇEDES' Projesi'nin yıl sonu etkinliği Menteşe Bayır'da gerçekleştirildi. Etkinlikte, gönüllü gençler çocuklarla bir araya gelerek kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler düzenledi. Geleneksel oyunlar oynanarak çocuklara eğlenceli anlar yaşatıldı ve sportif faaliyetlerle keyifli vakit geçirildi.

12.06.2024 12:26
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Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde hayata geçirilen "ÇEDES" (Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum) Projesi'nin yıl sonu etkinliği Menteşe Bayır'da gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında gönüllü gençler, çocuklarla bir araya gelerek kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler düzenledi.

Etkinlikte, geçmişte çocukların zevkle oynadığı geleneksel oyunlar yeniden hayat buldu. Saklambaç, bezirganbaşı, istop, yakar top, çuval yarışı, ip atlama ve körebe gibi oyunlar oynanarak çocuklara eğlenceli anlar yaşatıldı. Top, ip ve taş gibi malzemelerle oynanan oyunlar, eski zamanlardan günümüze kadar ulaşan kültürel mirasın bir parçası olarak etkinliğin ana unsurları arasında yer aldı.

Çocuklar ayrıca bocce, badminton, ayak tenisi ve mini futbol gibi sportif faaliyetlerle de keyifli vakit geçirdiler. Bu etkinlikler, çocukların hem eğlenmelerini hem de fiziksel aktivitelerle sağlıklı bir gün geçirmelerini sağladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi gönüllü gençlerinden Okan Emece, etkinlikle ilgili duygularını paylaşarak, "Bugün burada çocuklarımızla birlikte geçmişten günümüze köprü görevi olan çocuk oyunları oynama şansım oldu. Çok eğlenceli zaman geçirdik ve çocukların yüzündeki gülümsemeyi görmek bizleri çok mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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