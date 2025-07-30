Çocuklar için Etkinlik Alanı Açıldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü ile Niğde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün iş birliğiyle denetimli serbestlik sürecindeki çocuklar için hazırlanan Çocuk Etkinlik Alanı ve Çok Amaçlı Çalışma Atölyesi, Niğde Adliyesi Denetimli Serbestlik Birimi'nde hizmete açıldı.

Üniversitenin toplumsal katkı vizyonu çerçevesinde hayata geçirilen proje, denetimli serbestlik sürecindeki çocukların toplumsal uyumlarını desteklemeyi, sosyal gelişimlerine katkı sunmayı ve güvenli bir ortamda kendilerini ifade edebilmelerine imkan sağlamayı amaçlıyor. Denetimli serbestlik bünyesindeki çocukların yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve yönlendirilmesinin planlandığı atölyenin açılışında konuşan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, "Üniversitemiz ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında denetimli serbestlik sürecinde bulunan çocuklara üniversitemiz akademisyenleri ve öğretmenleri tarafından toplumsal uyum süreçlerine destek verecek eğitimler verilecek. Burası Toplumsal Katkı Koordinatörlüğümüz tarafından hazırlandı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak toplumsal faydanın olduğu her yerde destek vermeye devam edeceğiz. Başsavcılığımıza, Adalet Komisyonumuza ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Çocuklarımız için hayırlı olsun" dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren ise yaptığı konuşmada, "Adliyemiz bünyesinde faaliyete geçirilen bu çocuk etkinlik alanında, deneyimli eğitimciler eşliğinde çocuklarımıza çeşitli hobiler kazandırmak, farkındalık oluşturmak ve eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla kuruldu. Üniversitemizin katkılarıyla bu faaliyetler çok daha anlamlı bir noktaya taşınacak. Başta rektör hocamız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Açılış törenine Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ünlü, Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Baş Kontrolorü Murat Karataş, İnfaz Savcısı Mehmet Recep Kantar, Denetimli Serbestlik Müdürü Haydar Demir ve denetimli serbestlik kapsamında olan çocuklar katıldı. - NİĞDE