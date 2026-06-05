Çocuklar Kamu Denetçiliği'ne Başvurabilir - Son Dakika
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Çocuklar Kamu Denetçiliği'ne Başvurabilir

05.06.2026 19:14
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Kamu Başdenetçisi Akarca, 18 yaş altı çocukların başvuru hakkı olduğunu açıkladı.

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, 18 yaşından küçük çocukların Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuru haklarının bulunduğunu açıkladı.

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Amasya'da düzenlenen "Ombudsman Amasyalılarla Buluşuyor" programına katıldı. Kamu Denetçiliği Kurumunun TBMM'ye bağlı anayasal bir hak arama kurumu olduğunu belirten Akarca, idarenin her türlü iş, eylem, tutum ve davranışlarını hukuka, hakkaniyete, adalete ve insan haklarına uygunluk yönünden inceleyip kamu idarelerine tavsiyelerde bulunduklarını söyledi.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 2025 yılında toplam 21 bin 34 başvuru aldığını hatırlatan Akarca, bir önceki yıla göre yüzde 42'lik bir artış olduğuna değindi.

18 yaşından küçük çocukların Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuru haklarının bulunduğunu açıklayan Akarca, "18 yaşından küçük çocukların anne ve babanın veli onayına gerek olmaksızın Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuru hakkı bulunmaktadır. Bizim kurumun özelliği bazen bir başvuruyla 50 bin kişinin, 100 bin kişinin, konuya göre 500 bin kişinin yada 1 milyon kişinin sorununu çözme imkanımız var. Mahkemelerden olan farklı yönü bu" diye konuştu.

Akarca, çocuklardan aldıkları başvurular arasında okul kantinlerindeki ürünlere ilişkin fiyatlar, tuvaletlerdeki hijyen şartları, oyun ve park alanları ihtiyacı ile sokak aydınlatmalarının yetersizliği gibi farklı hususların bulunduğunu belirtti.

Amasya Üniversitesi'nde gerçekleşen programa Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Kamu Denetçisi Abdullah Cengiz Makas ile diğer yetkililer katıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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