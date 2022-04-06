Çocuklar mor patates tohumlarını toprakla buluşturdu - Son Dakika
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Çocuklar mor patates tohumlarını toprakla buluşturdu

06.04.2022 13:03
Çocuklar mor patates tohumlarını toprakla buluşturdu

Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi'nin, çocukların toprağı sevmesini ve tarımsal üretimi öğrenmelerini sağlamak için gerçekleştirdiği proje çerçevesinde ülke genelinde 3 bin öğrenci mor patates tohumlarını toprakla buluşturdu.

Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi'nin, çocukların toprağı sevmesini ve tarımsal üretimi öğrenmelerini sağlamak için gerçekleştirdiği proje çerçevesinde ülke genelinde 3 bin öğrenci mor patates tohumlarını toprakla buluşturdu.

Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi tarafından kurulan 'Tarım Okuryazarlığı Akademisi', çocukların toprağı tanıması, sevmesi ve tarımsal üretimi öğrenmeleri için çalışmalarına devam ediyor. Akademinin hazırladığı proje çerçevesinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri mor patates tohumlarını toprakla buluşturdu. Yurt genelinde 3 bin öğrencinin katıldığı projeyle ayrıca, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve sağlık açısından çeşitli faydalarının olduğu bilinen mor patatesin çocuklar tarafından tanınması amaçlandı. Projenin Eskişehir ayağında özel bir eğitim kurumundan bin 450 öğrenci, iklim krizi ve çevre sorununa dikkat çekmek için pankartlar eşliğinde slogan atarak ekim alanına geldi. Öğretmenlerinin gözetiminde mor patates tohumlarını teslim alan öğrenciler, 10 dönümlük arazide ekim yaptı.

"Çocukların üretim yapabilmeyi öğrenmeleri için ekim yapıyoruz"

Projenin sürdürülebilirliğini sağlamak için tohum üretimi çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi Başkanı Hayriye Kuşçu, "Hazırladığımız proje ile Tarım Okuryazarlığı Akademisi'ni kurduk. Bu doğrultuda çocukların toprakla birleşmesini, sevmesini ve üretim yapabilmeyi öğrenmeleri için ekim yapıyoruz. Sürdürülebilir olması için de büyük market zincirlerinin desteğini aldık. Geçen yıl ekim yapmıştık. Bu yıl da projenin sürdürülebilir olması için devamını yapıyoruz. Ana sınıfından lise sona kadar çocuklarla beraber bu yıl 10 dönüm ektik. Bunu Türkiye'de bütün okullarında yapması desteklemek için de tohum üretmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Mor patatesi çok güçlü bir antioksidan"

Gelişim çağındaki çocukları mor patatesle tanıştırarak bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye çalıştıklarını belirten Kuşçu, "Mor patates çok güçlü bir antioksidan, antosiyanin ve hyalüronik asit içeriyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Karbonhidrat seviyesi ve glisemik indeksi düşük olduğu için de besin değeri çok yüksek oluyor. Özellikle ilkokul çağındaki çocukların kışın yemesini sağlayarak bağışıklık sistemlerinin güçlenmesini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Mor patatesini geliriyle sera kuracağız"

Mor patatesin zincir marketlere satışından elde edilen gelirle üretim eğitimi için sera kurma hedeflerinin olduğunu dile getiren Kuşçu, "Buradan elde edilen gelirle sera kurulacak. Sadece mor patates değil; domates, salatalık ve biber fideleri yetiştirilecek. Proje çerçevesinde iyi tarım uygulaması yaparak okulun arazisini bize hibe ettikleri için biz de mor patatesin geliriyle sera kuracağız. Çocuklarımızla birlikte bütün sebze ve meyve fidelerini yetiştirmek istiyoruz. Fen Bilimleri derslerinde bunu işliyorlar ve hem İngilizce hem de Türkçe öğreniyorlar" dedi. - ESKİŞEHİR

Çocuklar mor patates tohumlarını toprakla buluşturdu
Çocuklar mor patates tohumlarını toprakla buluşturdu
Çocuklar mor patates tohumlarını toprakla buluşturdu
Çocuklar mor patates tohumlarını toprakla buluşturdu
Çocuklar mor patates tohumlarını toprakla buluşturdu
Çocuklar mor patates tohumlarını toprakla buluşturdu
Çocuklar mor patates tohumlarını toprakla buluşturdu
Çocuklar mor patates tohumlarını toprakla buluşturdu
Çocuklar mor patates tohumlarını toprakla buluşturdu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çocuklar mor patates tohumlarını toprakla buluşturdu - Son Dakika


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