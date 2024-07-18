Çocuklar Sanal Gerçeklik Gözlükleriyle Roller Coaster'a Bindiler

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Çocuklar sanal gerçeklik gözlükleriyle Roller Coaster'a bindi

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kırsalın çocuklarını sanal gerçeklik gözlüğüyle buluşturmaya devam ediyor. Bu güne kadar; 10 ilçede, 20 kırsal mahalleye giderek çocukları sanal gerçeklik gözlüğüyle buluşturan Büyükşehir Belediyesi çocukları; önce Bandırma Vapuru'nda Atatürk ve silah arkadaşlarıyla buluşturdu sonra da Roller Coaster heyecanı yaşattı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaz boyunca kırsal mahallelerde VR gözlüklerle çocuklara sanal gerçekliği tanıtmaya devam ediyor. Bu güne kadar; İvrindi, Kepsut, Savaştepe, Bigadiç, Dursunbey, Susurluk, Manyas, Altıeylül, Havran ve Gönen'de 2'şer kırsal mahalleye giderek 20 mahallenin çocuklarına Bandırma Vapuru'nda Atatürk ve silah arkadaşlarıyla yolculuk yaptıran Büyükşehir Belediyesi, ayrıca çocuklara Roller Coaster heyecanı yaşattı. Proje, yaz boyunca devam edecek. Daha önce sanal gözlükle karşılaşmayan çocuklar, ilk kez sanal gözlüğü deneyimleyerek eğlenceli ve verimli bir şekilde zaman geçirdiler. Büyükşehir Belediyesi, kırsalın çocuklarını sanal gerçeklik gözlüğüyle buluşturmaya devam edecek.

'Kişisel gelişimleri açısından çok önemli'

Etkinliklerden çok keyif aldıklarını dile getiren çocuklar yapılan uygulamadan oldukça memnun kaldı. Etkinliğin çocuklara çok faydalı olduğunu dile getiren Hasanbey Mahallesi Muhtarı Özgür Aksakal "Bu etkinliği gerçekleştirmiş olan biriminize ve Sayın Ahmet Akın'a teşekkür ediyorum. Çocuklar mutlu, çocukların kişisel gelişimleri açısından da çok önemli. Başkanımız Ahmet Akın'a özellikle insana dair yaptıklarından dolayı çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Çocuklarımıza motivasyon oldu

Kırsal mahallelerin bu tarz etkinliklere çok ihtiyacı olduğunu belirten Tütüncü Mahallesi Yukarı Camisi İmamı Abdullah Şahin "Şu anki yaz Kur'an Kursu öğrencilerine bu şekilde bir organizasyon yaptığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve siz çalışanlara çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir aktivite oldu çocuklarımız için derslerinden sonra çocuklarımıza motivasyon oldu. Öğrencilerimiz de biz de çok memnun kaldık, çok teşekkür ederiz" dedi.