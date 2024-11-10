Çocuklar Savaşsız Dünya Hayal Etti - Son Dakika
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Yerel

Çocuklar Savaşsız Dünya Hayal Etti

Çocuklar Savaşsız Dünya Hayal Etti

Elazığ'da çocuklar, sanat evinde savaş ve afetlerin olmadığı bir dünyayı resim ve hamurla tasvir etti.

10.11.2024 14:25
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Elazığ'da küçük çocuklar, sanat evinde bir araya gelerek savaş ve afetlerin olmadığı bir dünyayı resim kağıtları ve oyun hamuruna yansıttı.

Elazığ'da Kırmızı Montlular Derneği tarafından küçük çocuklar için etkinlik gerçekleştirildi. Sanat evinde bir araya gelen çocuklar, savaş ve afetlerin olmadığı bir dünya hayal ederek o anları resim ve hamur oyununa yansıttı. Her fırsatta toplumun her cümlesine hitap eden bir oluşum olduklarını belirten Kırmızı Montlular Derneği Başkanı Erhan Eğit, "Bugün de özellikle geleceğimizin mimarları olan çocuklarımızla birlikteyiz. Dünya çocuklar için çok uygun değil. Savaşların ve afetlerin olduğu ve maalesef kötülüklerin olduğu bir dünyada bugün çocuklarımızı onlardan uzaklaştırıp onların hayal gücünde bu söylediğimiz olumsuzlukların olmadığı bir dünya, çizmelerini isteyeceğiz. Onların bakış açısıyla ve görüşleriyle hasret kaldığımız temiz dünya çizmelerini isteyeceğiz. Güzel bir etkinlik yapıyoruz. Çocuklarımızdan bugün savaşların olmadığı çocukların hayal dünyasındaki güzelliklerin kalması gerektiğini işleyen bir etkinlik yapıyoruz" dedi.

Çocuklar için ellerinden gelen desteği sağladıklarını belirten Resim Öğretmeni Gökçe Katı, "Son zamanlarda olan kayıplar ve yaşananlardan dolayı çocuklarımızın bu dünyadan biraz daha uzaklaşarak sanatla daha iyi yoğrulması güzel ve mutlu anlar geçirmesini isteriz. Bizde bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çocuklarımızla bugün güzel ve eğlenceli vakit geçirmek istiyoruz. 2 saatte olsa kötü şeyleri unutup mutlu anlar yaşamalarını istiyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çocuklar Savaşsız Dünya Hayal Etti - Son Dakika

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