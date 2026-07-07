Çocuklar Sıcak Havada Havuzda Serinledi

İstanbul'da sıcaktan bunalan çocuklar Fatih Camii avlusundaki süs havuzunda yüzerek serinledi.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının etkili olmasıyla birlikte sıcaktan bunalan çocuklar serinlemek için farklı yöntemlere yöneltti. Fatih Camii avlusunda bulunan süs havuzuna giren çocuklar suyun içinde yüzerek serinledi. Tehlikeye rağmen süs havuzunda yüzen ve oyun oynayan çocuklar, çevredekilerin de ilgi odağı oldu. - İSTANBUL