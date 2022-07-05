Çocuklar Tayyip dedelerinden çocuk parkı istedi - Son Dakika
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Çocuklar Tayyip dedelerinden çocuk parkı istedi

05.07.2022 00:57
Çocuklar Tayyip dedelerinden çocuk parkı istedi

Açılışlar için Bilecik'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu gören çocuklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmesi üzerine bir istekte bulundu.

Açılışlar için Bilecik'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu gören çocuklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmesi üzerine bir istekte bulundu.

Bilecik kent merkezinin giriş çıkışında trafiğe rahatlatacak olan ve 18 aydır inşaat çalışmaları süren Köprülü Kavşak Projesi'nin açılışı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından gerçekleştirildi. Açılış sonrası bir grup çocuk Bakan Karaismailoğlu'nun yanına gelerek bir talepleri olduğu söyledi. Çocuklar, "Biz Küplü köyüne Tayyip dedemizden çocuk parkı istiyoruz" dedi. Bunun üzerine Bakan Karaismailoğlu, "Tamam inşallah. Biz de bu talebi üzerimize aldık, incelemelerimizi yapacağız. Burada abileriniz gelip yerinde inceleme yapacaklar, biz sizi kırar mıyız hiç" dedi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Adil Karaismailoğlu, Bilecik, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çocuklar Tayyip dedelerinden çocuk parkı istedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çocuklar Tayyip dedelerinden çocuk parkı istedi - Son Dakika
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