Çocuklar trafik güvenliğine dikkat çekmek için yürüdü - Son Dakika
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Çocuklar trafik güvenliğine dikkat çekmek için yürüdü

13.05.2022 16:30
Çocuklar trafik güvenliğine dikkat çekmek için yürüdü

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde trafik kuralları ve yaya güvenliğine dikkat çekmek isteyen öğrenciler, pankartlar eşliğinde yürüyüş yaptı.

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde trafik kuralları ve yaya güvenliğine dikkat çekmek isteyen öğrenciler, pankartlar eşliğinde yürüyüş yaptı.

7-15 Mayıs Trafik Güvenliği Haftası münasebetiyle Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sungurlu Dr. Sedat-Dr. Melahat Baran İlkokulu işbirliğiyle etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, küçük öğrenciler ellerinde taşıdıkları pankartlarla ilk olarak polisler ve öğretmenleri nezaretinde Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde yürüyüş yaptılar. Daha sonra görevli polis memurları tarafından yoldan geçen araçlar durduruldu. Öğrenciler, sürücülerin 'Trafik Güvenliği Haftasını' kutlayarak, farklı bir uygulamaya imza attı.

Trafik Güvenliği Haftası nedeniyle sürücü ve yolcular, Dr. Sedat-Dr. Melahat Baran İlkokulu yetkililerine ve öğrencilerine duydukları memnuniyeti ifade ederek, teşekkür ettiler. - ÇORUM

Çocuklar trafik güvenliğine dikkat çekmek için yürüdü
Çocuklar trafik güvenliğine dikkat çekmek için yürüdü
Çocuklar trafik güvenliğine dikkat çekmek için yürüdü
Çocuklar trafik güvenliğine dikkat çekmek için yürüdü
Çocuklar trafik güvenliğine dikkat çekmek için yürüdü

YORUMLAR
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Milli Eğitim Müdürlüğü, Hisarcık, Sungurlu, Çorum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çocuklar trafik güvenliğine dikkat çekmek için yürüdü - Son Dakika


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