Yaralı Kediye Çocuklardan Duyarlı Müdahale - Son Dakika
Yaralı Kediye Çocuklardan Duyarlı Müdahale

27.04.2026 20:39  Güncelleme: 20:51
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan kediye mahalledeki çocuklar sahip çıktı. Belediye ekipleri bölgeye ulaşana kadar çocukların yaralı hayvanın başında beklediği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, İhsaniye Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil bir kediye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yaralanan kediyi fark eden çevredeki çocuklar yardımına koştu. Yaralı kedinin acı çektiğini gören çocuklar, hayvanın üzerini örttü. Durumun bildirilmesi üzerine belediye ekipleri bölgeye sevk edilirken, çocuklar ekipler gelene kadar kedinin başından bir an olsun ayrılmadı. Olay yerine ulaşan Gölcük Belediyesi ekipleri, yaralı kediyi teslim aldı. Nakil aracına konulan kedi, gerekli tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin yapılması için götürüldü. Çocukların duyarlı davranışı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, Gölcük, Yerel, Son Dakika

