Çocuklar Yavru Kediyi Kurtardı

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İki çocuk yavru kediyi kurtarmak için seferber oldu

ADIYAMAN - Adıyaman'da ağaçta mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak isteyen iki küçük çocuğun mücadelesi, kameralara yansıdı.

Adıyaman Malazgirt Mahallesi 2. Çevre Yolu üzerindeki ağaca tırmanan fakat inemeyen yavru kediyi mahallenin çocukları fark etti. Bisiklet süren 8 yaşındaki Kerem ve 9 yaşındaki Eymen isminde iki çocuk, yavru kediyi kurtarmak için bisikleti ağaca yaslayarak üzerine çıktı.

Çocuklardan korkan ve çocukların kendisine zarar vereceğini sanan yavru kedi, çocukları tırmaladı. Buna rağmen çocuklar kediyi kurtarmaktan vazgeçmedi.

Uzun uğraşlara rağmen kediyi bulunduğu yerden indiremeyen iki çocuğun yardımına, yoldan geçen genç yetişti. Kediyi güçlükle yakalayan genç kediyi mahsur kaldığı ağaçtan indirerek serbest bıraktı.