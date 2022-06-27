Çocuklara ücretsiz yüzme kursu - Son Dakika
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Çocuklara ücretsiz yüzme kursu

27.06.2022 12:41
Çocuklara ücretsiz yüzme kursu

Bağcılar Belediyesi, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde yaz tatilinde çocukları ücretsiz yüzme havuzuyla ödüllendiriyor.

Bağcılar Belediyesi, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde yaz tatilinde çocukları ücretsiz yüzme havuzuyla ödüllendiriyor. Bağcılarlı çocuklar, antrenörler eşliğinde hem yüzme eğitimi alıyor hem de arkadaşlarıyla keyifli zaman geçiriyor.

Okulların tatil olmasıyla birlikte Bağcılar Belediyesi bünyesindeki havuzlarda yaz sezonu başladı. Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan ve 7 yıldır devam eden "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi bu yıl da sürdürülüyor. Belediyeye bağlı Barbaros, Demirkapı, Göztepe, Kemalpaşa, Kazım Karabekir, Yıldıztepe, Yüzyıl ve 15 Temmuz yüzme havuzlarında hafta içi 09.00-16.00 saatleri arasında 6-13 yaş grubu çocuklara ücretsiz yüzme kursu veriliyor.

Fiziksel ve psikolojik faydaları var

Gerekli hijyen şartların sağlandığı havuzlarda uzman kadın ve erkek antrenörler tarafından temel yüzme bilgisi veriliyor. Çocuklar, sıcak yaz günlerinin keyfini havuzlarda serinleyerek çıkarırken, arkadaşlarıyla da keyifli zaman geçiriyor. Çocukları yaz tatilini yüzerek değerlendirmeye davet eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Su sporları çocuklarımız için çok önemli. Üstelik yüzmenin sadece fiziksel faydaları yok, psikolojik olarak da oldukça faydalı bir spor türü. Bu sebeple bütün çocuklarımızı havuzlarımızdan yararlanmaya davet ediyorum" dedi.

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği yüzme etkinliği, yaz sonuna kadar devam edecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Bağcılar Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çocuklara ücretsiz yüzme kursu - Son Dakika

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