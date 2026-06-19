Çocuklardan Bayrak Duyarlılığı

Elazığ'da 3 çocuk, rüzgardan dolayı ters dönen Türk bayrağını demir korkuluklara tırmanarak düzeltti.
Elazığ Valiliği'nin bulunduğu meydanda demir korkulukların üstüne asılan Türk bayrakları, rüzgarın etkisiyle ters döndü. Bayrakların ters döndüğünü gören 3 çocuk, demir korkuluklara tırmanarak ters dönen bayrakları düzeltti. Çocukların bayrak hassasiyetini gören bir vatandaş ise, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. - ELAZIĞ
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