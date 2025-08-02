Çocuklardan Fidan İçin Anlamlı Limonata Satışı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir grup çocuk, orman yangınlarında zarar gören alanlara fidan dikilmesine katkı sağlamak amacıyla limonata satarak gelir elde ediyor.

Esentepe Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, Karabük'teki orman yangınlarının ardından anlamlı bir etkinlik başlattı. Çocuklar hazırladıkları limonataları satarak elde edilen gelir ile fidan dikimine katkı sağlamayı hedefliyor. Bu etkinlikle çocuklar hem arkadaşlarına hem de çevrelerindeki yetişkinlere örnek oluyor. Sıcak yaz günlerinde limonata satarak sosyal sorumluluk bilinci kazanan çocuklar davranışlarıyla takdir topluyor. Limonata satışından elde edilen gelirin ilgili sivil toplum kuruluşları aracılığıyla fidan dikim kampanyalarına aktarılacağı öğrenildi. - KARABÜK