Çocuklardan Protokole 23 Nisan Mesajı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili olarak Elazığ Valiliği makamına oturan 4. sınıf öğrencisi Mustafa Ali Kılıç, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel'i arayarak öğrenci sayısı fazla olan okulların giriş ve çıkış saatlerinde, trafik polislerinin görevlendirilmesi talimatı verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde çocuklar protokol makamlarına oturdu. Elazığ Valiliği koltuğuna ise Çaba İlkokulu'ndan 4. sınıf öğrencisi Mustafa Ali Kılıç oturdu. Makamı Vali Numan Hatipoğlu'ndan alan Kılıç'ın ilk talimatı ise İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel'e oldu. Telefon ile İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel'e bağlanan Kılıç, şehir asayişi hakkında bilgi alarak, öğrenci sayısı fazla olan okulların giriş ve çıkış saatlerinde trafik polislerinin görevlendirilmesi talimatını verdi. - ELAZIĞ