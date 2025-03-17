Çocukların Duyarlılığı: Başkan Özdemir\'den Geri Dönüşüm Talebine Destek

Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak için düzenlediği Muhabbet Çadırı etkinlikleri, bu kez duyarlı bir çocuğun talebini gerçeğe dönüştürdü.

Samimi bir ortamda gerçekleşen etkinlikte 11 yaşındaki Muhammed Eren Gezer, Başkan Özdemir'den mahallesine geri dönüşüm kutusu yerleştirilmesini istedi. Başkanın "Söz veriyorum, bu isteğin en kısa sürede yerine getirilecek" demesi üzerine, Muhammed'in belirttiği noktaya geri dönüşüm kutusu yerleştirildi. Nezihe ve Tahsin Kitapçı İlkokulu 4-C sınıfı öğrencisi Muhammed Eren Gezer, Muhabbet Çadırına katılarak çevre bilincine dikkat çekmek istediğini belirtti. Başkan Özdemir, minik Muhammed'in bu talebini içtenlikle karşılayarak; "Çocuklarımızın duyarlılığı, bizim için en büyük motivasyon kaynağı. Muhammed'in geri dönüşüm konusundaki isteği, sadece bir kutu değil, aynı zamanda geleceğe dair umutlarımızı da yeşertti. Sözümüzü tutarak hem çevreye katkı sağlamayı hem de gençlerimizin inisiyatif almasını destekliyoruz" dedi. Muhabbet Çadırı projesi kapsamında bugüne kadar pek çok vatandaşın talebi dinlenirken, Muhammed'in hikayesi bu etkinliklerin ne denli somut sonuçlar doğurabileceğini gözler önüne serdi. Başkan Özdemir, "Muhabbet Çadırlarımızda şehrin dört bir yanında vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz. Amacımız, herkesin sesini duymak ve birlikte daha yaşanabilir bir şehir inşa etmek" açıklamasını yaptı.

Geri dönüşüm kutusunun yerleştirileceği alanı kendisi gösteren Muhammed Eren Gezer, "Okulda geri dönüşümün önemini öğrenmiştim. Mahallemizde de böyle bir kutu olursa çevremiz daha temiz olur diye düşündüm. Başkan Amca söz verdi ve tuttu. Çok teşekkür ederim" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi. - NİĞDE