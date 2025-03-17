Çocukların Duyarlılığı: Başkan Özdemir'den Geri Dönüşüm Talebine Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çocukların Duyarlılığı: Başkan Özdemir'den Geri Dönüşüm Talebine Destek

Çocukların Duyarlılığı: Başkan Özdemir\'den Geri Dönüşüm Talebine Destek

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 11 yaşındaki Muhammed Eren Gezer'in geri dönüşüm kutusu talebini yerine getirerek çevre bilincine dikkat çekti. Muhabbet Çadırı etkinliğinde gerçekleşen bu örnek olay, gençlerin inisiyatif almasının önemine vurgu yaptı.

17.03.2025 10:09  Güncelleme: 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak için düzenlediği Muhabbet Çadırı etkinlikleri, bu kez duyarlı bir çocuğun talebini gerçeğe dönüştürdü.

Samimi bir ortamda gerçekleşen etkinlikte 11 yaşındaki Muhammed Eren Gezer, Başkan Özdemir'den mahallesine geri dönüşüm kutusu yerleştirilmesini istedi. Başkanın "Söz veriyorum, bu isteğin en kısa sürede yerine getirilecek" demesi üzerine, Muhammed'in belirttiği noktaya geri dönüşüm kutusu yerleştirildi. Nezihe ve Tahsin Kitapçı İlkokulu 4-C sınıfı öğrencisi Muhammed Eren Gezer, Muhabbet Çadırına katılarak çevre bilincine dikkat çekmek istediğini belirtti. Başkan Özdemir, minik Muhammed'in bu talebini içtenlikle karşılayarak; "Çocuklarımızın duyarlılığı, bizim için en büyük motivasyon kaynağı. Muhammed'in geri dönüşüm konusundaki isteği, sadece bir kutu değil, aynı zamanda geleceğe dair umutlarımızı da yeşertti. Sözümüzü tutarak hem çevreye katkı sağlamayı hem de gençlerimizin inisiyatif almasını destekliyoruz" dedi. Muhabbet Çadırı projesi kapsamında bugüne kadar pek çok vatandaşın talebi dinlenirken, Muhammed'in hikayesi bu etkinliklerin ne denli somut sonuçlar doğurabileceğini gözler önüne serdi. Başkan Özdemir, "Muhabbet Çadırlarımızda şehrin dört bir yanında vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz. Amacımız, herkesin sesini duymak ve birlikte daha yaşanabilir bir şehir inşa etmek" açıklamasını yaptı.

Geri dönüşüm kutusunun yerleştirileceği alanı kendisi gösteren Muhammed Eren Gezer, "Okulda geri dönüşümün önemini öğrenmiştim. Mahallemizde de böyle bir kutu olursa çevremiz daha temiz olur diye düşündüm. Başkan Amca söz verdi ve tuttu. Çok teşekkür ederim" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Emrah Özdemir, Eğitim, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çocukların Duyarlılığı: Başkan Özdemir'den Geri Dönüşüm Talebine Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atılan manşetler efsane Portekiz, Kerem ve Orkun’u konuşuyor Atılan manşetler efsane! Portekiz, Kerem ve Orkun'u konuşuyor
Koç Holding ve Ford Türkiye’den çıkıyor mu Ali Koç yanıt verdi Koç Holding ve Ford Türkiye'den çıkıyor mu? Ali Koç yanıt verdi
İftara dakikalar kala baba ve oğulun acı sonu İftara dakikalar kala baba ve oğulun acı sonu
Kızlar hayatının şokunu yaşadı İstanbul’un göbeğinde pes dedirten olay Kızlar hayatının şokunu yaşadı! İstanbul'un göbeğinde pes dedirten olay
Menopoz süreci yaşam tarzına bağlı: Huzursuz bir hayat erken menopoza yol açıyor Menopoz süreci yaşam tarzına bağlı: Huzursuz bir hayat erken menopoza yol açıyor
Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu
Mahsun Kırmızıgül, cenazesine gidemediği ismin mezarı başında hüngür hüngür ağladı Mahsun Kırmızıgül, cenazesine gidemediği ismin mezarı başında hüngür hüngür ağladı
ATM’lerde yeni dönem hazırlığı Çok yakında başlayabilir ATM'lerde yeni dönem hazırlığı! Çok yakında başlayabilir
İşkenceyle ölen 4 yaşındaki Melike’yle ilgili kan donduran detaylar İşkenceyle ölen 4 yaşındaki Melike'yle ilgili kan donduran detaylar
Trafik kavgasında küfürler hava uçuştu Genç kadını kimse yatıştıramadı Trafik kavgasında küfürler hava uçuştu! Genç kadını kimse yatıştıramadı
Kırmızı kart doğru mu Eski hakemler, maça damga vuran karar için tek görüşte birleşti Kırmızı kart doğru mu? Eski hakemler, maça damga vuran karar için tek görüşte birleşti
Kansere yakalandığını açıklamıştı Nursel Ergin en zor anlarını paylaştı Kansere yakalandığını açıklamıştı! Nursel Ergin en zor anlarını paylaştı
Askeri üniforma ile servis yapan sanığa 1 yıl 6 ay hapis cezası Askeri üniforma ile servis yapan sanığa 1 yıl 6 ay hapis cezası
Murat Ülker’den muhafazakar kesime ihanet ettiği iddiasına yanıt Murat Ülker'den muhafazakar kesime ihanet ettiği iddiasına yanıt
Bir sigara grubu daha fiyatlara zam yaptı Bir sigara grubu daha fiyatlara zam yaptı

10:12 Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu
09:48 Trafik kavgasında küfürler hava uçuştu Genç kadını kimse yatıştıramadı Trafik kavgasında küfürler hava uçuştu! Genç kadını kimse yatıştıramadı
08:27 Husiler: ABD’ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı Husiler: ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı
07:07 ABD’nin vurduğu Yemen’de ölü sayısı 53’e yükseldi ABD'nin vurduğu Yemen'de ölü sayısı 53'e yükseldi
17:55 New York’ta korkutan olay: 49 yaşındaki kişiyi ateşe verdiler New York'ta korkutan olay: 49 yaşındaki kişiyi ateşe verdiler
17:27 Osimhen’in bir saniye bile düşünmeden reddettiği astronomik teklif ortaya çıktı Osimhen'in bir saniye bile düşünmeden reddettiği astronomik teklif ortaya çıktı
17:22 AK Partili belediye meclis üyesinin aracına silahlı saldırı AK Partili belediye meclis üyesinin aracına silahlı saldırı
17:07 Galatasaray, Yunus Akgün ile yeni sözleşme için anlaştı Galatasaray, Yunus Akgün ile yeni sözleşme için anlaştı
16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
16:45 Yerine yenisi geliyor 80 yıllık Vefa Stadı yıkılacak Yerine yenisi geliyor! 80 yıllık Vefa Stadı yıkılacak
16:28 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Terörle varılacak hiçbir menzil yoktur MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Terörle varılacak hiçbir menzil yoktur
16:17 Süper Lig’e veda eden ilk takım Adana Demirspor oldu Süper Lig'e veda eden ilk takım Adana Demirspor oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2025 11:02:41. #7.11#
SON DAKİKA: Çocukların Duyarlılığı: Başkan Özdemir'den Geri Dönüşüm Talebine Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.