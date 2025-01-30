Çocukların Futbol İsteği Valiyi Harekete Geçirdi - Son Dakika
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Çocukların Futbol İsteği Valiyi Harekete Geçirdi

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Erzincan'da bir öğrenci, futbol sahası için Vali'yi aradı ve sahayı açtırmayı başardı.

30.01.2025 13:46
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Çocukların futbol aşkı Valiyi arattı

Valiyi aradı futbol sahasını açtırdı

ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemah ilçesinde yaşayan 6. sınıf öğrencisi Muhammed Eymen Karacan, ilçede bulunan futbol sahasında arkadaşlarıyla oynayabilmek için Vali Hamza Aydoğdu'yu aradı. İkilinin telefon görüşmesi izleyenleri gülümsetti.

İlçede bulunan ve kapalı tutulan futbol sahasında arkadaşlarıyla futbol oynamak isteyen Muhammed Eymen Karacan, kapalı saha engelini Vali Aydoğdu'yla aştı.

Vali Hamza Aydoğdu'nun şahsi telefonunu arayarak arkadaşları ve kendi adına taleplerini ileten Karacan, özgüveni ve hitabetiyle takdir topladı. Ortaokul öğrencisiyle konuşan Vali Aydoğdu ise ilçedeki çocukların talebine kayıtsız kalmadı. Aydoğdu Karacan'dan derslerini aksatmama sözü alarak ilçedeki futbol sahasını açtırdı.

Futbol sahasına kavuşan Muhammed Eymen Karacan attığı golleri Vali Aydoğdu'ya ithaf ederken ilçedeki çocuklar ise Aydoğdu'ya teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çocukların Futbol İsteği Valiyi Harekete Geçirdi - Son Dakika

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