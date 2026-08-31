Çocukların Halı Sahası - Son Dakika
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Çocukların Halı Sahası

Çocukların Halı Sahası
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Sulusaray'daki çocuklar evlerden halı toplayarak sahalarını yaptı, Mehmet Baransel'den top hediye aldı.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde halı sahaları olmadığı için evlerden topladıkları halı ve kilimle kendi sahalarını yapan çocuklar gönüllerince eğlendi.

Sulusaray ilçesine bağlı Çıkrık Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, futbol oynayabilecekleri bir halı sahanın bulunmaması üzerine ilginç bir çözüm geliştirdi. Kapı kapı dolaşan çocuklar, mahalle sakinlerinin evlerinden topladıkları 20'den fazla eski halı ve kilimi bir düğün salonunun bahçesine taşıdı. Halıları zemine yan yana seren çocuklar, taş duvarların üzerine siyah boyayla kale çizerek kendi imkanlarıyla halı saha yaptı.

Sahalarını tamamlayan ancak futbol topları bulunmayan çocuklar, Tokat kent merkezinde kuaförlük yapan ve 'Topsuz çocuk kalmasın' projesini yürüten Mehmet Baransel'e sosyal medya üzerinden ulaştı. Çocukların talebini geri çevirmeyen Baransel, Çıkrık Mahallesi'ne giderek onlara futbol topu hediye etti. Baransel ayrıca çocukları ücretsiz tıraş ederek dondurma ikramında bulundu. Toplarına kavuşan çocuklar, halı ve kilimlerden oluşturdukları sahada gönüllerince futbol oynadı.

Mahallede yaşayan Mustafa Taha Yıldız, "Halı sahamız yoktu. Köylülerden halı toplayarak kendi sahamızı yaptık. Topumuz da yoktu. Sosyal medyada, 'Topsuz Çocuk Kalmasın' projesi kapsamında köylerde top dağıtan Mehmet abiyi gördüm ve kendisine ulaştım. Bize top hediye etti. Artık halı sahamız da topumuz da var. Mehmet abiden Allah razı olsun" dedi.

Çocuklardan Ömer Arif İşçi ise "Evlerden halıları toplayıp buraya getirdik ve halı saha yaptık. Sahamız vardı ancak topumuz yoktu. Artık topumuz da var" diye konuştu.

Projenin amacının çocukları teknoloji bağımlılığından uzaklaştırmak olduğunu belirten Mehmet Baransel, "Bu mahalledeki çocuklar bana sosyal medya üzerinden ulaştı. Benim 'Topsuz Çocuk Kalmasın' adını verdiğim bir projem vardı. Çocuklar kendi halı sahalarını yapmışlar ve 'Abi, bizim topumuz yok' dediler. Ben de onlara top getireceğime söz verdim. Buradaki en büyük amacım, çocukların telefon ve tabletlerden uzaklaşarak spor yapmalarını sağlamak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Sulusaray, Hediye, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çocukların Halı Sahası - Son Dakika

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