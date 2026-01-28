'Okula gidip gelemiyorum, sokakta kardeşlerimle oynayamıyorum' diyerek belediye başkanına seslenen çocukların istekleri yerine getirildi - Son Dakika
'Okula gidip gelemiyorum, sokakta kardeşlerimle oynayamıyorum' diyerek belediye başkanına seslenen çocukların istekleri yerine getirildi

28.01.2026 11:50  Güncelleme: 11:52
Hatay'da, iki çocuğun sosyal medya üzerinden dile getirdiği bozuk yol sorununa çözüm bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün talimatları doğrultusunda, Özyörük Mahallesi'nde düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Hatay'da yaşadıkları sokağın yolunun bozuk olması üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e seslenen iki çocuğun istekleri yerine getirilerek, çeşitli nedenlerle bozulan yolda düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Başkanı Mehmet Öntürk, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yayınladıkları video üzerinden kendisine seslenen miniklerin isteğine kayıtsız kalmadı.

Kırıkhan ilçesi Özyörük Mahallesi'nde yaşayan iki çocuğun "Bu sokaklarda nasıl oynayalım, bu yollardan okula nasıl gidelim" diyerek yaşadıkları sorunu dile getirmesi üzerine çocukların sesine kulak veren HBB Başkanı Mehmet Öntürk'ün talimatları doğrultusunda çalışmalar hızla başlatıldı.

HBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Özyörük Mahallesi'nde çeşitli nedenlerle bozulan yolda düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar sonrası yeniden bir video yayınlayan çocuklar yollarının yapılmasından dolayı mutluluklarını dile getirerek HBB Başkanı Öntürk'e teşekkür etti. - HATAY

Yerel Haberler, Mehmet Öntürk, Sosyal Medya, Belediye, Medya, Hatay, Yerel

