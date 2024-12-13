Çocukların Yeniden Kazandırılması İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika
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Çocukların Yeniden Kazandırılması İçin Protokol İmzalandı

Çocukların Yeniden Kazandırılması İçin Protokol İmzalandı

Aydın'da suça sürüklenen çocuklar için onarıcı adalet ve mesleki destek protokolü imzalandı.

13.12.2024 10:01
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Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı ile Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) arasında, suça sürüklenen çocukların topluma yeniden kazandırılmasını hedefleyen önemli bir protokol imzalandı. Bu protokol kapsamında, çocukların onarıcı adalet süreçlerine katılımları teşvik edilerek, mesleki rehberlik ve destekle mükerrer suçluluğun önlenmesi amaçlanıyor.

Protokol imza töreninde konuşan AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, esnafın toplumsal sorumluluk bilinciyle her zaman göreve hazır olduğunu belirtti. Künkcü, "Suça sürüklenen çocuklarımızın yeniden topluma kazandırılması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bu çocuklarımız, doğru bir rehberlik ve destekle hem kendilerine hem de topluma katkı sağlayabilir. Aydın esnafı olarak bu projeye tam destek veriyoruz" dedi. Başkan Künkcü, iş birliğine öncülük eden Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz ve Başsavcıvekili Ökkeş Alpaslan Karcı'ya teşekkür ederek, projenin çocukların geleceğine katkı sağlayacağını vurguladı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada suça sürüklenen çocukların topluma yeniden kazandırılmasının önemine değinerek, "Suça sürüklenen çocuklarımızın kaybolup gitmesine izin veremeyiz. Onların topluma yeniden kazandırılması, sağlıklı ve üretken bireyler olarak hayatlarına devam etmeleri için hepimizin sorumluluk alması gerekiyor. Bu protokol, çocuklarımızın suç sarmalından çıkarak meslek sahibi olmalarını ve topluma faydalı bireyler haline gelmelerini amaçlıyor. Aydın esnafının bu konudaki desteği çok değerli ve anlamlıdır. Hep birlikte çocuklarımızı yeniden kazanmaya odaklanacağız" ifadelerini kullandı. Başsavcıvekili Karcı, protokolün, mükerrer suçluluğun önlenmesinde ve çocukların geleceğe umutla bakmasında önemli bir adım olduğunu belirterek, katkıda bulunan tüm kurumlara teşekkür etti.

Protokol kapsamında Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı ile AYESOB arasında işbirliği anlaşması imzalanırken, suça sürüklenen çocuklar Aydın Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü tarafından AYESOB'a yönlendirilerek çeşitli meslek dallarında eğitim ve rehberlik hizmeti alacak. Böylelikle, çocukların meslek sahibi olmaları sağlanarak topluma yeniden kazandırılmaları hedefleniyor.

Aydın Adliyesi'nde gerçekleştirilen protokole Törene, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Başsavcıvekili Ökkeş Alparslan Karcı, AYESOB Başkanvekili Uğur Anbarlı, Genel Sekreter Banu Taşçı ve Aydın ADM Müdürü İsmail Çekin ile Müdür Yardımcısı Gizem Özge Kök katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Politika, Eğitim, Hukuk, Yerel, Son Dakika

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