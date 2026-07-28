Çocuklarla Renkli Buluşma - Son Dakika
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Çocuklarla Renkli Buluşma

Çocuklarla Renkli Buluşma
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü, personelin çocuklarını ağırlayarak onlarla oyun oynadı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, personelin çocuklarını makamında ağırladı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen buluşmada, kurumu ziyaret eden personelin çocukları İl Müdürü Nejat İlhan tarafından ağırlandı. Minik misafirlerle yakından ilgilenen İlhan, çocuklarla sohbet ederek çeşitli oyunlar oynadı. Samimi anların yaşandığı buluşmada çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye edilirken, aileler de gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Kurum binasında renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı. Çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlayan her buluşmanın ayrı bir anlam taşıdığına dikkat çekilirken, kurumun aile odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda benzer etkinliklerin devam edeceği belirtildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm bizim için en büyük mutluluk kaynağıdır. Kurumumuza gelen minik misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamaya özen gösteriyoruz. Onların mutlu bireyler olarak yetişmesi hepimizin ortak sorumluluğudur. Nazik ziyaretleri için çocuklarımıza teşekkür ediyor, kendilerine sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Etkinlik, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çocuklarla Renkli Buluşma - Son Dakika

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