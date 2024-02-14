Çocukluk Çağı Kanserleri Artıyor: LÖSEV Uyarıyor

LÖSEV tarafından, 15 Şubat Çocukluk Çağı Kanserleri Günü dolayısıyla yapılan açıklamada; çocuklarda kanser vakalarının artışına dikkat çekildi.
LÖSEV'den '15 Şubat Çocukluk Çağı Kanserleri Farkındalık Günü' dolayısıyla yapılan açıklamada, Türkiye'de her yıl 5 binden fazla çocuğun kanser tanısı aldığı kaydedildi. Çocukluk çağı kanserlerinin en sık ilk 5 yaşta görüldüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Çocukluk Çağı kanserleri arasında en çok görülen kanser türü lösemi. Halk arasında kan kanseri olarak bilinen lösemi, çocuk kanserlerinin yüzde 30'unu oluşturuyor. Çocukluk çağı kanserlerinde erken teşhis, tüm kanser türlerinde olduğu gibi tedavide başarıyı etkiliyor. Erken teşhisle çocukluk çağı kanserlerinde tedavi oranı yüzde 80'lere ulaşıyor. Bu nedenle LÖSEV olarak, ailelere belirtiler konusunda dikkat etmelerini öneriyoruz. Bu notada ebeveynlerin farkındalığının artması ise hayat kurtarıcı rol oynamaktadır. Çocuklarda görülen kanser belirtileri genellikle yetişkin kanser hastalarında görülen belirtilerden farklıdır. Lösemilerde ateş, kemik ağrıları, halsizlik, solukluk, morarmalar ve lenf bezlerinde büyüme en çok görülen belirtiler arasında yer almaktadır."
LÖSEV: "Kanserle mücadelemize devam edeceğiz"
Türkiye'de gün geçtikçe kanser vakalarının arttığını belirten LÖSEV, çevresel faktörlerden tüketilen kanser yapıcı gıdalara kadar birçok unsurun vakaları arttırdığına dikkat çekti. Lösemi ve kanserin, uzun ve zorlu bir süreç olsa da tedavi edilebilen bir hastalık olduğu aktarılan açıklamada, " LÖSEV olarak, çocuk veya yetişkin fark etmeksizin tüm kanser tanılarına maddi ve manevi yönden destekliyoruz. Bu dönemde her açıdan çocuklarımızın ve ailelerin yanındayız. Tedavi masraflarından kuru gıda ve et ihtiyaçlarına, eğitim ve sosyal yardımlardan psikolojik desteklere kadar bütüncül bir anlayışla lösemi ve kanser mücadelecisi çocuklarımızın ve ailelerinin yanındayız. LÖSEV olarak 25 yıldır her alanda mücadelemizi sürdürüyoruz. lösemi ve kanserle mücadelemize ailelerimiz, gönüllülerimiz ve bağışçılarımızla birlikte devam edeceğiz." denildi. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Çocukluk Çağı Kanserleri Artıyor: LÖSEV Uyarıyor - Son Dakika
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