Çoğulcu Demokrasi Partisi, Kızılordu Korosu'nun Türkiye konserlerini protesto etti - Son Dakika
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Yerel

Çoğulcu Demokrasi Partisi, Kızılordu Korosu'nun Türkiye konserlerini protesto etti

Çoğulcu Demokrasi Partisi, Kızılordu Korosu\'nun Türkiye konserlerini protesto etti

Çoğulcu Demokrasi Partisi, Türkiye'de konserler verecek olan Kızılordu Korosu'nu, Kırım Tatar ve Çerkez halklarının sürgün ve soykırım kurbanlarını andığı günlerde konser vereceği gerekçesiyle protesto etti. Parti Genel Başkanı Faruk Arslandok, 'Bu yas ve anma günlerine denk gelen tarihlerde, soykırım ve sürgünlerin uygulayıcısı Rus ordusunun korosuna böyle bir organizasyonun yapılmış olması utanç vericidir' dedi.

27.04.2024 22:42
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Çoğulcu Demokrasi Partisi, Türkiye'de konserler verecek olan Kızılordu Korosu'nu protesto etti. Parti Genel Başkanı Faruk Arslandok, "Bu yas ve anma günlerine denk gelen tarihlerde, soykırım ve sürgünlerin uygulayıcısı Rus ordusunun korosuna böyle bir organizasyonun yapılmış olması utanç vericidir" dedi.

Çoğulcu Demokrasi Partisi, Mayıs ayında Türkiye'de konserler verecek olan Rus Kızılordu Korosu'nu, Kırım Tatar ve Çerkez halklarının sürgün ve soykırım kurbanlarını andığı günlerde konser vereceği gerekçesiyle protesto eylemi düzenledi. Beyoğlu'nda düzenlenen eylemde 'Kanımızı içtiniz, hiç olmazsa yasımıza saygı gösterin', 'Kafkasya ve Kırım Yas Tutarken Kızılordu Baykuşları Çatımızda Ötemez' gibi yazıların olduğu dövizler ve pankartlar açılarak koro için tepki gösterildi.

"Soykırım ve sürgünlerin uygulayıcısı Rus ordusunun korosuna böyle bir organizasyonun yapılmış olması utanç vericidir"

Konuya ilişkin açıklama yapan Çoğulcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Faruk Arslandok, "Çerkes'ler ve Kırım tatarları Rus çarlığı tarafından anayurtları işgal edilmiş, Rus çarlığı ve Sovyet Rusya tarafından farklı zamanlarda soykırıma ve sürgüne uğratılmış iki halktır. Çerkes'ler Rus Çarlığı'nın anavatanlarını işgal girişimine karşı 101 yıl yurtlarını ve özgürlüklerini korumak için, bu orantısız güce karşı destansı bir özgürlük mücadelesi vermişlerdir. Bu mücadele sırasında Rus Çarlığı'nın devasa imparatorluk ordusu orantısız bir güçle, yurdunu ve özgürlüğünü savunan Çerkes halkına acımasız bir soykırım uygulamıştır. Bu yıl da, Çerkes'ler ve Kırım Tatarları, önceki yıllarda olduğu gibi Soykırım ve sürgün anmalarına hazırlanırken çok talihsiz bir gelişme gündeme gelmiştir. Rus Kızıl Ordu Korosu'nun tam da bu anma tarihlerine denk gelen bir organizasyonla, 14 - 25 Mayıs tarihleri arasında, ülkemizde bir dizi konser vereceği duyurulmuştur. Çerkes ve Kırım Tatarları için çok büyük anlamı olan bu yas ve anma günlerine denk gelen tarihlerde, soykırım ve sürgünlerin uygulayıcısı Rus ordusunun korosuna böyle bir organizasyonun yapılmış olması utanç vericidir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çoğulcu Demokrasi Partisi, Kızılordu Korosu'nun Türkiye konserlerini protesto etti - Son Dakika

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