Mehmet Kemiksiz, Talas\'taki Tıpkıbasım Mushaflar ve Kur\'an-ı Kerim Sergisi\'ne Hayran Kaldı

Talas Belediyesi Ramazan etkinliklerinde sahne alan tasavvuf müziğinin önemli sesi ve TRT sanatçısı Mehmet Kemiksiz, Talas'ın 'Tıpkıbasım Mushaflar ve Kur'an-ı Kerim Sergisi'ne hayran kaldı. Kemiksiz, "Çok kıymetli bir hazine Talas'ta" dedi.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından 27 Nisan 2022 tarihinde Kadir Gecesi gününde ilçeye kazandırılan 'Tıpkıbasım Mushaflar ve Kur'an-ı Kerim Sergisi'nin son ziyaretçisi ünlü sanatçı Mehmet Kemiksiz oldu. Sanatçı Mehmet Kemiksiz, Tablakaya Mahallesi'ndeki Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi'nde yer alan sergiyi gezdi.
Hz. Osman'ın okurken şehit edildiği mushafın tıpkıbasımı başta olmak üzere Şeyh Hamdullah Efendi'nin II. Bayezid dönemine ait 1499'da istinsah ettiği eserin de bulunduğu sergiyi inceleyen Mehmet Kemiksiz ziyaretin sonunda görüşlerini paylaştı.
"Tüylerim diken diken oldu"
Mehmet Kemiksiz, "Hz. Osman mushafını görünce okumuş olduğum İslam tarihi gözümün önünden geçti. Tüylerim diken diken oldu. Hulefa-i Raşidin dönemini bize ayna tutan eser ve aynı zamanda bize bir emanet. Diğer sergilenen eserler için de çok büyük bir emek, titizlik ve bir idareci için ince ruhluluğun zirvesi olarak tarif ediyorum. Buraya bu bölüm yokken 3 yıl önce ziyaret etmiştim. Başkanım buradaki hayallerini o zaman anlatmıştı. Burada bu mushaflar olduğu sürece kimse ilişemez. Nezih bir ortamda tarihin, kültürün derinliklerinden ta 7. yüzyıldan bahsediyoruz. Bu bir köprüdür. Bu köprüyü kuranlardan Allah razı olsun. Gelecek nesil inşallah bunun kadrini kıymetini bilir. Çok kıymetli bir hazine olmuş burada" dedi.
"Mustafa başkan gönülleri doyurmuş"
Kemiksiz, belediyelerin sadece su, yol, kanalizasyon gibi hizmetler üretmenin yanında diğer hizmetler de yapması gerektiğini belirterek, "Bunlar belediyelerin işi ama bir de gönül doyurma kısmı ile alakalı yapması gereken iş var. Mustafa Yalçın başkanımız bunu çok iyi yapmış, tebrik ediyorum. Yeni dönemde de üstün başarılar diliyorum" diye konuştu.
"Yaman Dede ile bir tanışıklığım var" diyen Kemiksiz şunları söyledi:
"20 senedir Yaman Dede okurum, bestelerim. 14 eserim var. Burasının aynı zamanda Yaman Dede Kültür Evi olması, yakın tarihimizin bir Mevlana aşığı olması ve bunun Talas'ta Kayseri'de olması başka bir önem arz ediyor. Bunun ikisinin birden yükseltilmesi bambaşka bir güzellik haline gelmiş." - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Mehmet Kemiksiz, Talas'taki Tıpkıbasım Mushaflar ve Kur'an-ı Kerim Sergisi'ne Hayran Kaldı - Son Dakika
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