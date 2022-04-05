Çöken yol sürücülerin tepkisine yol açıyor - Son Dakika
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Çöken yol sürücülerin tepkisine yol açıyor

05.04.2022 09:43
Çöken yol sürücülerin tepkisine yol açıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Halaşlı Köyü Teperen mevkiinde ki yolda çökme oluşması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Halaşlı Köyü Teperen mevkiinde ki yolda çökme oluşması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kurtlar Köyü (Kaptaş) ile Halaşlı Köyü arasında yer alan ve karayollarının sorumluluk sahasındaki yolda meydana gelen çökmeler sürücülere zor anlar yaşatırken, kazalara da davetiye çıkartıyor. Özellikle yolu bilmeyen sürücüler bu yolda oluşan çökme ve yolda oluşan set kazaya davetiye çıkarıyor. Daha önceleri de birçok kazanın yaşandığı bu yol sürücüler için büyük tehlikeye oluşturuyor. Konuyla ilgili olarak çevre köy muhtarları yolun yapılması için dilekçe verildiğini ancak sonuç alınamadığını ifade etti. Köy muhtarları gazetecilere yaptıkları açıklamada "Bizler bu yolların yapılması için birçok kez dilekçelerimizi verdik ancak şuan da bir sonuç almış değiliz. Bir an önce bu yolun birinin burnu kanamadan yapılması gerekmektedir. Onun için de yetkiliden yardım bekliyoruz. Bu yol özellikle geceleri yolu bilmeyen kişiler için büyük tehlike arz ediyor." - ZONGULDAK

Çöken yol sürücülerin tepkisine yol açıyor
Çöken yol sürücülerin tepkisine yol açıyor
Çöken yol sürücülerin tepkisine yol açıyor
Çöken yol sürücülerin tepkisine yol açıyor

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Zonguldak, Ereğli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çöken yol sürücülerin tepkisine yol açıyor - Son Dakika


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