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Çöl tozları Çankırı'ya geldi

ÇANKIRI - Meteorolojinin toz taşınımı uyarısı yaptığı Çankırı'da toz bulutları gökyüzünü kapladı.

Kuzey Afrika üzerinden Türkiye'ye gelen ve yurt genelinde görülen toz taşınımı Çankırı'da da etkisini sürdürüyor. Yüksek dağların üzerinde görülen toz bulutu etkisini gece yarısına kadar sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, sağlık problemleri, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.