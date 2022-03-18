Çolakbayrakdar çifti, ev ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika
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Çolakbayrakdar çifti, ev ziyaretlerini sürdürüyor

18.03.2022 13:53
Çolakbayrakdar çifti, ev ziyaretlerini sürdürüyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte Kocasinanlıları ziyaret etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte Kocasinanlıları ziyaret etti. Misafir olduğu ailelere hayırlı kandiller dileyen Başkan Çolakbayrakdar, hizmetlerle her zaman yanlarında olduğu Kocasinanlılar ile yüz yüze görüşmeye büyük önem verdiklerini belirterek, ziyaretlerin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte Yeşil Mahalle'de ikamet eden Yerlikaya ailesinin misafiri oldu. Ana sınıfına giden Ömer Faruk ile yakından ilgilenip, sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, çeşitli hediyeler verdi. Başkan Çolakbayrakdar'ın sıcakkanlı sohbetinden etkilenen Ömer Faruk ise okulda yapmış olduğu resmi, Başkan Çolakbayrakdar ile paylaşarak, mutluluğunu dile getirdi.

Çocukların bir gülümsemesinin her şeye bedel olduğunu ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, hizmetlerle her zaman Kocasinanlıların yanlarında olduklarını vurgulayarak, "Rabbim, sağlık ve sıhhat içerisinde nice kandillere erişmeyi nasip eylesin. Malum süreç nedeniyle ev ziyaretlerinde bulunamıyorduk. Pandemi etkisini yitirmeye başlamasıyla birlikte rutin faaliyetlere yavaş yavaş dönüyoruz. Hizmetlerimizle her zaman yanlarında olduğumuz ilçe sakinlerimizi ziyaret etmeye başladık. Ziyaretlerimizle birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek mahalle kültürümüzü yaşatıyoruz. Misafirperverlikleriyle ve güler yüzleriyle bizleri karşılayan değerli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Kocasinan'a, Kayseri'ye ve ülkemize hizmet etmek bizim için onurdur. Yaptığımız proje ve hizmetlerimizle ilçemizin değerine değer katmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Berat Kandili'nin İslam Dünyası'na ve tüm insanlığa iyilik, sağlık, barış ve hoşgörü getirmesine vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Çolakbayrakdar çiftinin ikinci ziyareti ise yine Yeşil Mahalle'deki Soydal ailesine oldu. Çolakbayrakdar çifti, aile fertlerinin sevgisiyle karşılandı. 6 yaşındaki Furkan ve 9 yaşındaki Muhammed Ali'yi seven Başkan Çolakbayrakdar, çocuklara birbirinden özel hediyeler verdi. Hediyelerden mutlu olan çocukların oyuncaklarla oynaması renkli görüntüler oluşturdu. "Ziyaretlerimizde hizmetlerimizin güler yüz olarak dönmesinin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" diyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak 7 gün 24 saat kesintisiz vatandaşlara hizmet ettiklerini ve hayatın her alanında yanlarında olduklarını vurguladı. Çolakbayrakdar çifti, Kocasinan'da ikamet eden 4 aileyi ziyaret etti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren aileler ise dualar ederek, Çolakbayrakdar çiftine teşekkür etti. - KAYSERİ

Çolakbayrakdar çifti, ev ziyaretlerini sürdürüyor
Çolakbayrakdar çifti, ev ziyaretlerini sürdürüyor
Çolakbayrakdar çifti, ev ziyaretlerini sürdürüyor
Çolakbayrakdar çifti, ev ziyaretlerini sürdürüyor

YORUMLAR
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Başkan Çolakbayrakdar: 'Türk milleti, tarihi destanlarla dolu bir millettir' Başkan Çolakbayrakdar: 'Türk milleti, tarihi destanlarla dolu bir millettir'

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Kayseri, Misafir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çolakbayrakdar çifti, ev ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika


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