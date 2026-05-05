Çölyak Derneği\'nden Kaymakam\'a Ziyaret

Merkezi Burhaniye'de bulunan Edremit Körfezi Çölyak Derneği yönetimi Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş'ı ziyaret etti. Konuklarını makamında kabul eden Kaymakam, destek sözü verdi. Ziyaretle ilgili bilgi veren dernek başkanı Betül Özdemir Kaya, "Edremit Kaymakamımız Ahmet Odabaş'ı ziyaret edip dernek çalışmalarımız hakkında kendilerine bilgi ilettik. Körfezdeki Çölyaklilar için neler yapıla bilir fikir yürüttük, Bizler, Edremit Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Elif Çakır'ı da ziyaret etmemiz sonucunda Çölyaklı bireylerin uygunluk durumunda destek olacaklarını belirtiler. Kaymakamımıza desteği ve misafirperverliğinden ötürü derneğimiz adına teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR